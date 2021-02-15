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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ألمانيا: صرف 34 مليون يورو لمساعدات كورونا المخصصة للشركات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:40 م
كورونا في المانيا
كورونا في المانيا
وكالات
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أعلنت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية، الإثنين، عن صرف 6. 34 مليون يورو من مخصصات المرحلة الثالثة لمساعدات كورونا المخصصة للشركات.

وكانت الحكومة قد بدأت في صرف هذه المساعدات في الأسبوع الماضي.

وذكرت المتحدثة أنه تم الانتهاء من النظر في 2619 طلبا، وقالت إنه جار وضع طلبات أخرى في النظام.

ويمكن للشركات المتضررة بقوة من جائحة كورونا والإغلاق أن تحصل على مساعدات بقيمة تصل إلى 5. 1 مليون يورو شهريا حتى نهاية يونيو 2021، وتغطي هذه المساعدات تكاليف التشغيل الثابتة.

وسيعقد وزير الاقتصاد الألماني، بيتر التماير، بعد غد الأربعاء، اجتماعا أطلق عليه "قمة الاقتصاد"، يحضره ممثلون عن أكثر من 40 اتحادا، ويأتي هذا الاجتماع بعد الانتقادات الموجهة إلى بطء صرف المساعدات في المرحلتين السابقتين، وفي ظل مطالب بوضع خطط محددة لتخفيف قيود كورونا.

وسيبحث المجتمعون الوضع الراهن للاقتصاد والقرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمساعدات والآفاق المستقبلية للفتح.

وكانت القطاعات الاقتصادية المتأثرة بإغلاق كورونا قد انتقدت بشدة تمديد الإغلاق حتى السابع من مارس المقبل.

وكان قد تم صرف ستة مليارات يورو في مساعدات كورونا للشركات لشهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، في صورة دفعات مقدمة ومدفوعات منتظمة.

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