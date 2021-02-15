روتانا سليم تتعاون مع عزيز الشافعي في «الراجل نعمة» (فيديو)

انتهت المطربة روتانا سليم خلال الأيام الماضية من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "الراجل نعمة"، والمقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة.وتتعاون "روتانا" في أغنية "الراجل نعمة" مع الشاعر والملحن عزيز الشافعي، حيث طرحت البرومو الخاص بها تمهيدًا لطرحها للجمهور."الراجل نعمة" توزيع موسيقي أسامة عبدالهادي، وتوزيع ديجيتال هاني عزيز، وقام بتصوير الفيديو كليب المخرج حسن السيد.