أمين الناتو: وجود القوات في أفغانستان مشروط

أكد السكرتير العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج، اليوم الاثنين، على أن تواجد قوات الناتو في أفغانستان هو تواجد "مشروط".وقال ستولتنبرج - خلال مؤتمر صحفي، حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية - "هدفنا المشترك واضح.لا يجب أن تكون أفغانستان مأوى يشن من خلاله الإرهابيون مجددا هجمات ضد بلادنا. لذلك، فإن تواجدنا في أفغانستان هو تواجد مشروط. ليس هناك من حلفائنا من يريد البقاء لأطول من المدة المطلوبة في أفغانستان، لكننا لن نغادر قبل حلول الوقت المناسب".وأضاف ستولتنبرج أن حلف الناتو يدعم بشدة مباحثات السلام الأفغانية، موضحا أنها "أفضل فرصة لحل السلام الدائم".وأشار إلى أن وزارء الدفاع بالناتو سيستمرون في تقييم الوضع على أرض الواقع في أفغانستان ومراقبة التطورات عن كثب.كما ناشد السكرتير العام للحلف حركة طالبان بخفض هجماتها الإرهابية، والتفاوض نحو الالتزام بتعاهداتها بوقف التعاون مع الجماعات الإرهابية الدولية، موضحا أن الناتو ضبط تواجده في أفغانستان كجزء من مباحثات السلام الوطنية.