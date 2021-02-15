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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأردن يفتتح مركزا للتلقيح ضد كورونا داخل مخيم للاجئين السوريين

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:53 م
مخيم
مخيم
وكالات
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افتتح الأردن، الإثنين، مركزًا للتلقيح ضد كوفيد- 19 داخل مخيم الزعتري للاجئين الذي يستقبل نحو 80 ألف لاجئ سوري في محافظة المفرق شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين في الأردن، محمد حواري لفراس برس إن "هذا المركز الذي افتتحته وزارة الصحة، اليوم (الإثنين)، يعد المركز الأول في العالم داخل مخيم لاجئين، وهو سيوفر الوقت والجهد، ويسرع عملية إعطاء اللقاح لسكان المخيم".

وأضاف أن "نحو 2000 لاجئ سوري من هذا المخيم سجلوا أسماءهم على المنصة الحكومية لتلقي اللقاح"، مشيرًا إلى أن 1200 منهم انطبقت عليهم الشروط في المرحلة الأولى هذه.

وحسب الحواري "سيتلقى، اليوم، 52 لاجئًا اللقاح، فيما سيتلقى يوم غد الثلاثاء 44 لاجئا آخر اللقاح".

وأوضح إنه "سبق أنه تم تلقيح 164 لاجئا سوريا من مخيم الزعتري في مركز صحي خارج المخيم".

ويستضيف الأردن حاليا نحو 663 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، بينما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى المملكة منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1،3 مليون.

وتقول المملكة إن كلفة استضافة هؤلاء اللاجئين تجاوزت العشرة مليار دولار.

وأطلقت وزارة الصحة، نهاية العام الماضي موقعًا إلكترونيًا لتسجيل أسماء الراغبين بأخذ اللقاح، شرط أن يكونوا من الكوادر الصحية أو يعانون من أمراض مزمنة أو ممن هم فوق 65 عاما.

بدأ الأردن في 13 يناير الماضي مجانًا عملية تطعيم اللاجئين المسجلين على أراضيه بلقاح ضد كوفيد- 19.

وكان يتم تلقيح اللاجئين في مركز صحي في بلدة المفرق خارج المخيم.

وتستهدف الحملة في البداية من 20 إلى 25 في المئة من سكان المملكة البالغ عددهم نحو 10،5 ملايين نسمة.

وحسب السلطات الصحية، سجل عبر المنصة الحكومية حتى اليوم بالمجمل نحو 372 ألفا، وتلقى اللقاح نحو 50 ألفا.

وحسب وزارة الصحة، سجل الأردن حتى الآن نحو 347 ألف إصابة بفيروس كورونا، و4455 وفاة.

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