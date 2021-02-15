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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الإعلام اليمني: استهداف الحوثي لمخيمات النازحين بمأرب جريمة حرب

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:53 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
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أدان زير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم الإثنين، قصف ميليشيا الحوثي لمخيم الزور بمديرية صرواح، بصاروخ باليستي وعدد من الكاتيوشا، واصفًا استهداف الحوثيين للتجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب بأنه عمل إرهابي وجريمة حرب.

وقال الإرياني - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) - "ندين ونستنكر بأشد العبارات قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بالاستهداف المتعمد لمخيمات النازحين في محافظة مأرب، وآخرها قصفها مخيم الزور بمديرية صرواح، والذي يضم أكثر من عشرين ألف نازح من مختلف المحافظات، بصاروخ باليستي وعدد من صواريخ الكاتيوشا".

وأضاف أن استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف التجمعات السكنية ومخيمات النزوح بمحافظة مأرب عمل إرهابي وجريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويخالف القوانين والمواثيق الدولية، ويشكل خطرا حقيقيا على سلامة وحياة أكثر من مليون نازح فروا من بطش وإجرام المليشيا من مختلف المحافظات التي تقع تحت سيطرتهم.

وأعرب الإرياني عن دهشته إزاء استمرار صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن مارتن جريفيث على تصعيد مليشيا الحوثي في جبهات مأرب، واستهدافه المتعمد للمناطق والأحياء السكنية ومخيمات النازحين، والذي يهدد بأكبر موجات نزوح للمدنيين منذ بدء الحرب، ويضع البلد أمام كارثة إنسانية غير مسبوقة.

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