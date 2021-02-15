روسيا تؤكد أهمية سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة الحريري

أكدت روسيا أهمية سرعة تشكيل "حكومة المهمة" اللبنانية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، في ضوء الأزمتين الاجتماعية والسياسية التي يمر بها لبنان.جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لـ "الحريري" والذي نقل عن وزارة الخارجية الروسية، أن اتصالا هاتفيا قد جرى اليوم بين رئيس الوزراء اللبناني المكلف، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف.وأضاف البيان: "تناول الحديث خلال الاتصال مسألة الأزمة الاجتماعية والسياسية التي يمر بها لبنان، حيث جرى التشديد على ضرورة التشكيل السريع لحكومة مهمة برئاسة سعد الحريري الحائز على أغلبية الأصوات في البرلمان، وكذلك التكليف من رئيس لبنان ميشال عون".وأشار البيان إلى أن الطرفين تناولا مسألة مساعدة الجانب الروسي للبنان في مكافحة وباء كورونا بما في ذلك إرسال دفعة لقاحات مضادة للفيروس إلى بيروت.وتعد عبارة "حكومة مهمة" مستوحاة من مبادرة الإنقاذ التي طرحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على القوى والتيارات والأحزاب السياسية الرئيسية في لبنان مطلع شهر سبتمبر من العام الماضي، خلال زيارته الثانية إلى العاصمة بيروت عقب الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري في 4 أغسطس الماضي، حيث انطوت المبادرة على خريطة طريق لدعم ومساعدة لبنان في مواجهة تداعيات الأزمات الاقتصادية غير المسبوقة التي يمر بها حاليا، وأن تقوم على تنفيذها حكومة تنفذ إصلاحات مالية واقتصادية ونقدية وإدارية واسعة بما يمنع انزلاق لبنان نحو الفوضى الشاملة.