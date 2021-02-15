فلسطين والاتحاد الأوروبي يبحثان آخر المستجدات السياسية

وناقش الجانبان، خلال لقائهما اليوم برام الله، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مخرجات اجتماع الحوار الوطني الفلسطيني الذي عُقِد في القاهرة مؤخرا، بحضور ممثلين عن فصائل العمل الوطني الفلسطيني، مؤكدا أن الفصائل كافة أكدت التزامها بكل ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع.



وأطلع الرجوب ممثل الاتحاد الأوروبي على الاستعدادات الجارية لعقد الانتخابات العامة في فلسطين، مؤكدا في هذا السياق ضرورة وجود ضغط دولي على الاحتلال الإسرائيلي لضمان عقد الانتخابات في القدس، مشددا على أهمية دور الاتحاد الأوروبي في الرقابة على الانتخابات بمراحلها الثلاث.



من جانبه، أكد بورغسدورف استعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم كافة أشكال الدعم لضمان عقد الانتخابات في فلسطين، معربا عن ترحيب الاتحاد الأوروبي بمخرجات الحوار الوطني في القاهرة.



بحث أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، اللواء جبريل الرجوب، اليوم الإثنين، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفين كوهان فون بورغسدورف، آخر المستجدات السياسية على الساحة الفلسطينية.