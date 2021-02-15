«سمكمكينو».. عرض مسرحى للطفل بثقافة سوهاج

انطلقت أمس أولى عروض العرض المسرحي "سمكمكينو" بفرع ثقافة سوهاج وذلك ضمن مجموعة عروض نوادي المسرح، تأليف عبير سعد، وأشعار هاني أبوطالب، وألحان خالد حبشى، ديكور أمنيه عبدالكريم، رضوى حمدي، إخراج محمود شلبي، تمثيل ميرت شنوده، ايمان ماهر، وأمنيه عبد الكريم، كريم احمد، عبدالرحمن ايمن، إسماعيل ابو زياده، مصطفى بدود الحداد، عمر أحمد، محمد الأسيوطي، عمرو صلاح، علاء الأسيوطي، ومحمد صبري.يأتي ذلك فى إطار الموسم المسرحى الجديد للطفل الذى تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بفروعها الثقافية.العرض من إنتاج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، بحضور لجنة المشاهدة عمرو حمزة، ناصر عبد التواب، أحمد أبوخنيجر، يدور العرض داخل أعماق المحيط عن سمكة جميلة اسمها سمكمكينو، ومش بتسمع كلام مامتها وبتمشي بعيد عن المدرسة بتاعتها وبتهرب منهم بتتوه جوه المحيط وبيخطفها سمكه قرش مفترسه وبيجتمع الاسماك مع الدولفين عبقرينو وبيعملوا خطة عشان ترجع السمكة رسالة العرض عن الإتحاد وعن طاعة الأم والتعليم في المدرسة.