تراجع الفائض التجاري لأيرلندا في ديسمبر الماضي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي الصادرة، اليوم الإثنين، تراجع الفائض التجاري لأيرلندا خلال ديسمبر الماضي في ظل انخفاض كل من الصادرات والواردات.وحسب البيانات، انخفض الفائض التجاري إلى 463. 5 مليار يورو خلال ديسمبر الماضي مقابل 875. 5 مليار يورو خلال نوفمبر الماضي، ومقابل 621. 4 مليار يورو خلال ديسمبر 2019.وانخفضت الصادرات خلال ديسمبر الماضي بنسبة 14% شهريا، في حين انخفضت الواردات بنسبة 19% شهريا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.في الوقت نفسه زادت الصادرات بنسبة 1% سنويا، وتراجعت الواردات بنسبة 3% سنويا بدون حساب المتغيرات الموسمية.كما أظهرت البيانات أن الصادرات إلى بريطانيا تراجعت بنسبة 9% سنويا، في حين تراجعت الواردات بنسبة 5%سنويا.وبلغ إجمالي الفائض التجاري لأيرلندا خلال العام الماضي ككل 447. 75 مليار يورو مقابل 672. 61 مليار يورو خلال العام السابق، حيث زادت الصادرات خلال العام الماضي بنسبة 4. 5%، في حين تراجعت الواردات بنسبة 6%.