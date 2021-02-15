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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

برلماني بالإسماعيلية يغادر مستشفى العزل بعد تعافيه من كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:21 م
العزل
العزل
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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كشفت مصادر في مستشفى جامعة قناة السويس، عن خروج الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب بالإسماعيلية -المصاب بفيروس كورونا المستجد-، من مستشفى العزل، بعد استقرار نسبة الأكسجين في الدم، وتعافيه من فيروس كورونا المستجد.

وخضع عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، لمسحة بعد استقرار حالته وأثبتت سلبية الاصابة بفيروس كورونا والتأكد من التعافي.

وقالت المصادر إن النائب أحمد دندش كان يعاني من ارتفاع في نسبة السكر بالدم خلال الفترة الماضية وهو ما أثر سلبيًا على صحته وتدهورت حالته الصحية لحين دخوله للمستشفى.

وأشارت المصادر إلى أن الفرق الطبية بمستشفى العزل نجحت في الوصول إلى نسب مرضية واستقرت حالته بشكل كبير بعد قضاء حوالي 10 أيام في المستشفى.

وكان قد أعلن النائب أحمد دندش، عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح النائب الثاني بعد نائب القنطرة، محمد طلبة.

وقال «دندش»، في بيان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إصابته بالفيروس، بعد التأكد من إيجابية المسحة التي خضع لها.

وأضاف: «اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين»، وأبدى اعتذاره عن عدم التواصل تليفونيًا خلال هذه الفترة، على أن يكون التواصل مع هيئة المكتب.

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