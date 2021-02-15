برلماني بالإسماعيلية يغادر مستشفى العزل بعد تعافيه من كورونا
الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:21 م
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
كشفت مصادر في مستشفى جامعة قناة السويس، عن خروج الدكتور أحمد دندش عضو مجلس النواب بالإسماعيلية -المصاب بفيروس كورونا المستجد-، من مستشفى العزل، بعد استقرار نسبة الأكسجين في الدم، وتعافيه من فيروس كورونا المستجد.
وخضع عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، لمسحة بعد استقرار حالته وأثبتت سلبية الاصابة بفيروس كورونا والتأكد من التعافي.
وقالت المصادر إن النائب أحمد دندش كان يعاني من ارتفاع في نسبة السكر بالدم خلال الفترة الماضية وهو ما أثر سلبيًا على صحته وتدهورت حالته الصحية لحين دخوله للمستشفى.
وأشارت المصادر إلى أن الفرق الطبية بمستشفى العزل نجحت في الوصول إلى نسب مرضية واستقرت حالته بشكل كبير بعد قضاء حوالي 10 أيام في المستشفى.
وكان قد أعلن النائب أحمد دندش، عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح النائب الثاني بعد نائب القنطرة، محمد طلبة.
وقال «دندش»، في بيان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إصابته بالفيروس، بعد التأكد من إيجابية المسحة التي خضع لها.
وأضاف: «اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين»، وأبدى اعتذاره عن عدم التواصل تليفونيًا خلال هذه الفترة، على أن يكون التواصل مع هيئة المكتب.
وخضع عضو مجلس النواب بالإسماعيلية، لمسحة بعد استقرار حالته وأثبتت سلبية الاصابة بفيروس كورونا والتأكد من التعافي.
وقالت المصادر إن النائب أحمد دندش كان يعاني من ارتفاع في نسبة السكر بالدم خلال الفترة الماضية وهو ما أثر سلبيًا على صحته وتدهورت حالته الصحية لحين دخوله للمستشفى.
وأشارت المصادر إلى أن الفرق الطبية بمستشفى العزل نجحت في الوصول إلى نسب مرضية واستقرت حالته بشكل كبير بعد قضاء حوالي 10 أيام في المستشفى.
وكان قد أعلن النائب أحمد دندش، عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح النائب الثاني بعد نائب القنطرة، محمد طلبة.
وقال «دندش»، في بيان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إصابته بالفيروس، بعد التأكد من إيجابية المسحة التي خضع لها.
وأضاف: «اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين»، وأبدى اعتذاره عن عدم التواصل تليفونيًا خلال هذه الفترة، على أن يكون التواصل مع هيئة المكتب.