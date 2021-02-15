رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الدنمارك تشدد قواعد دخول المسافرين عبر الحدود بسبب كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:37 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قالت الحكومة الدنماركية، اليوم الإثنين، إنه سيتم تشديد قواعد الدخول من المناطق الحدودية في ألمانيا والسويد في إطار الجهود المبذولة لوقف انتشار سلالات فيروس كورونا الجديدة الأكثر قابلية للانتقال.

وستطلب السلطات الدنماركية من المسافرين والركاب القادمين من المناطق الحدودية في شمال ألمانيا وجنوب السويد اعتبارا من بعد غد الأربعاء تقديم اختبار فيروس كورونا تم إجراؤه خلال فترة لا تزيد على 72 ساعة قبل الدخول- حتى عند تأكيد الدخول لغرض مهم.

وفي السابق، كان يكفي تقديم اختبار لم يمر عليه أكثر من سبعة أيام لدخول البلاد.

كما تم تشديد القواعد الخاصة بالاختبار والعزل الذاتي بعد دخول الأفراد- بما في ذلك الدنماركيين - الذين لديهم وظيفة أو يقدمون خدمة أو يزورون أحد الأقرباء أو مقيمين في المناطق الحدودية.

وقال وزير الصحة ماجنوس هيونيك "من المهم حماية الدنمارك من السلالات المتحورة من الفيروس التي يمكن أن تسبب قدرا أكبر من عدم اليقين أثناء الوباء".

موضوعات متعلقة

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

تعرف على موعد فتح الطيران السعودي

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة المريخ السودانى فى دورى الأبطال

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة

«سمكمكينو».. عرض مسرحى للطفل بثقافة سوهاج

«الناشرين المصريين» ييسر إجراءات الحصول على أرقام إيداع لناشري الإسكندرية والأقاليم