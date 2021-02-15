ضبط 3 مصانع جبن بدون ترخيص في حملة تموينية بالإسماعيلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، اليوم الإثنين، حملة تموينية مكبرة، لمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية ومنع الاحتكار ومتابعة الأسعار.تمكنت الحملة التموينية من ضبط 3 مصانع للجبن بدون ترخيص بإجمالي 252 كيلوجرامًا «جبن رومي»، 4698 كيلوجرامًا جبن و6 أطنان ملح و600 كيلوجرام لبن، حيث ضبط بحوزة المصنع الأول 81 كيلو «جبن رومي»، وبحوزة المصنع الثاني 600 كيلوجرام من اللبن المعد للتصنيع، 6 أطنان ملح و260 عبوة جبن- وزن العبوة 14 كيلوجرامًا ليبلغ الإجمالي 3900 كيلو جرام، وفي "المصنع الثالث" 171 كيلوجرامًا «جبن رومي» و798 كيلوجرامًا من الجبن.تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.