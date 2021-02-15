رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

300 ألف سوري يعانون من غياب مياه الشرب منذ أسبوع

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:44 م
مياه الشرب
مياه الشرب
محمد عمر
طباعة
يعاني نحو 300 ألف سوري من غياب مياه الشرب نتيجة توقف 13 محطة مياه عن العمل شرقي دير الزور، بسبب نفاد الوقود المقدم من الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أن نحو 13 محطة مياه متوقفة عن العمل نتيجة نفاد الوقود المقدم إليها من قِبل الإدارة الذاتية منذُ أكثر من أسبوع، وسط استياء شعبي حيال ذلك، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها المواطن السوري على اختلاف المناطق والبلدات والقوى المسيطرة عليها.

وإلى جانب ذلك أشار المرصد السوري إلى أن مراكز تبديل أسطوانات الغاز المنزلي في مدينة هجين، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، تشهد ازدحامًا شديدًا، حيث يقم عشرات المواطنين على طوابير بغية تبديل الأسطوانات المنزلية، وسط استياء في الأوساط الشعبية.

يأتي ذلك في ظل السخط الشعبي من ارتفاع أسعار الكثير من المواد وقلة المحروقات في بعض مناطق قسد، في الوقت الذي تجري عملية إدخال عشرات الصهاريج التي تحمل المحروقات بشكل يومي إلى مناطق نفوذ الأتراك والفصائل الموالية لها سواء عبر معابر بريف حلب أو الحسكة والرقة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

«الأرصاد» تكشف تفاصيل المنخفض الجوي القبرصي

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة المريخ السودانى فى دورى الأبطال

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة

«سمكمكينو».. عرض مسرحى للطفل بثقافة سوهاج

«الناشرين المصريين» ييسر إجراءات الحصول على أرقام إيداع لناشري الإسكندرية والأقاليم