300 ألف سوري يعانون من غياب مياه الشرب منذ أسبوع

يعاني نحو 300 ألف سوري من غياب مياه الشرب نتيجة توقف 13 محطة مياه عن العمل شرقي دير الزور، بسبب نفاد الوقود المقدم من الإدارة الذاتية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم أن نحو 13 محطة مياه متوقفة عن العمل نتيجة نفاد الوقود المقدم إليها من قِبل الإدارة الذاتية منذُ أكثر من أسبوع، وسط استياء شعبي حيال ذلك، في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها المواطن السوري على اختلاف المناطق والبلدات والقوى المسيطرة عليها.وإلى جانب ذلك أشار المرصد السوري إلى أن مراكز تبديل أسطوانات الغاز المنزلي في مدينة هجين، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي، تشهد ازدحامًا شديدًا، حيث يقم عشرات المواطنين على طوابير بغية تبديل الأسطوانات المنزلية، وسط استياء في الأوساط الشعبية.يأتي ذلك في ظل السخط الشعبي من ارتفاع أسعار الكثير من المواد وقلة المحروقات في بعض مناطق قسد، في الوقت الذي تجري عملية إدخال عشرات الصهاريج التي تحمل المحروقات بشكل يومي إلى مناطق نفوذ الأتراك والفصائل الموالية لها سواء عبر معابر بريف حلب أو الحسكة والرقة.