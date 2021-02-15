موسكو تنضم للمدن الأكثر جاذبية للمستثمرين في العالم

أفاد المكتب الإعلامي للمجمع الاقتصادي التابع للعاصمة الروسية، اليوم الإثنين، بأنه للمرة الأولى منذ عام 2014 انضمت موسكو مرة أخرى إلى قائمة المدن الأوروبية الأكثر جاذبية للمستثمرين في العالم من خلال نتائج عام 2020.وجاء في بيان المكتب "احتلت موسكو المرتبة الـ12 في تصنيف فاينانشيال تايمز العالمي لمدن المستقبل (إف.دي.أي إنتيليجينس)، والذي يشمل 25 مدينة معترفا بها باعتبارها أكثر المدن الواعدة للاستثمار والتنمية الاقتصادية وتوسيع بيئة الأعمال"، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.وأضاف البيان: "تمكنت موسكو من الدخول في هذا التصنيف للمرة الأخيرة في عام 2014، حيث احتلت المرتبة الـ25 الأخيرة، بينما احتلت لندن المركز الأول تلتها العاصمة الفرنسية باريس ثم دبلن عاصمة أيرلندا".