بورصة بيروت تغلق على انخفاض بنسبة 1.68%

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 1.68%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 668.58 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 69 ألفا و501 سهم، بقيمة مليون و400 ألف و952 دولارا، نُفّذت من خلال 36 صفقة.

وانخفضت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و833 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و947 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.