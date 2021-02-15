قائمة مسلسلات شهر رمضان 2021
الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:45 م
منار إبراهيمطباعة
ستعرض لكم فى هذا التقرير مستجدات قائمة مسلسلات شهر رمضان 2021، حيث بدء العد التنازلي للمنافسة الرمضانية المقبلة، حيث متليء لوكيشينات تصوير مسلسلات الموسم الرمضاني المقبل بصناع الأعمال الدرامية التي تتنافس بقوة بعد أسابيع قليلة.
وفاجئت مي عز الدين جمهورها بتحضيراتها لمسلسل تشارك به خلال موسم رمضان المقبل في اللحظات الأخيرة، على أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، ويتكتم صناع المسلسل على كافة التفاصيل ولكن من المقرر أن يفصحوا عن اسمه وموعد بدء التصوير خلال أيام.
بدأت الفنانة زينة تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "زي البيت الوقف" بعدما قررت أن تخوض المنافسة الرمضانية بالوقت الضائع، خاصة وأنها كانت قد صرحت بعدم مشاركتها في الموسم المقبل.
وتحظى زينة بقاعدة جماهيرية كبيرة وتعد من ضمن نجمات الصف الأول اللاتي يستطعن تحمل مسئولية بطولة عمل درامي، وكانت شاركت خلال الموسم الماضي بمسلسل "جمع سال" واستطاعت أن تحقق به نجاح كبير، وكان من تأليف محمد ناير وإخراج إيمان حداد، وشاركها البطولة كل من دلال عبدالعزيز ومحمد شاهين وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان، وعرض على قناة النهار، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.
قائمة مسلسلات شهر رمضان 2021
"زي البيت الوقف" يشارك في بطولته كل من أحمد السعدني وصابرين، ومن إخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج إسلام المرسي شركة سكيرموميديا، وسيتم تصوير أول المشاهد في وسط البلد بأحد شوارع مصر العريقة وهو شارع شامبليون.
مستجدات قائمة مسلسلات شهر رمضان 2021وانضمت لقائمة المنافسة الرمضانية عدد من المسلسلات لنجوم قرروا بشكل مفاجئ خوض المنافسة الرمضانية آخرهم الفنانة مي عز الدين والفنانة زينة، ويعكفون خلال الفترة الحالية على الانتهاء من كافة التحضيرات لينطلق التصوير خلال أيام بالتزامن مع ترشيح الابطال المشاركين والتعاقد معهم.
مي عز الدين تشارك بمسلسل جديد في رمضان 2021كانت الفنانة مي عز الدين خرجت من لسباق الرمضاني الماضي بمسلسلها الأخير "خيط حرير" نظرًا لضيق الوقت بعد تعطلها بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد أثناء التصوير، فقرر صناع المسلسل عرضه بالموسم الشتوي مع مد حلقاته لينتمي لنوعية الدراما المطولة، وحقق المسلسل بعد عرضه نجاح جماهيري كبير.
وفاجئت مي عز الدين جمهورها بتحضيراتها لمسلسل تشارك به خلال موسم رمضان المقبل في اللحظات الأخيرة، على أن يبدأ تصويره خلال الفترة المقبلة، ويتكتم صناع المسلسل على كافة التفاصيل ولكن من المقرر أن يفصحوا عن اسمه وموعد بدء التصوير خلال أيام.
زينة مسلسل رمضان 2021
بدأت الفنانة زينة تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان "زي البيت الوقف" بعدما قررت أن تخوض المنافسة الرمضانية بالوقت الضائع، خاصة وأنها كانت قد صرحت بعدم مشاركتها في الموسم المقبل.
وتحظى زينة بقاعدة جماهيرية كبيرة وتعد من ضمن نجمات الصف الأول اللاتي يستطعن تحمل مسئولية بطولة عمل درامي، وكانت شاركت خلال الموسم الماضي بمسلسل "جمع سال" واستطاعت أن تحقق به نجاح كبير، وكان من تأليف محمد ناير وإخراج إيمان حداد، وشاركها البطولة كل من دلال عبدالعزيز ومحمد شاهين وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان، وعرض على قناة النهار، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي.
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قائمة مسلسلات شهر رمضان 2021
"زي البيت الوقف" يشارك في بطولته كل من أحمد السعدني وصابرين، ومن إخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج إسلام المرسي شركة سكيرموميديا، وسيتم تصوير أول المشاهد في وسط البلد بأحد شوارع مصر العريقة وهو شارع شامبليون.