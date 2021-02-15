البورصة العراقية تغلق على ارتفاع 1.64%

أغلقت" البورصة" العراقية اليوم على ارتفاع بنسبة 1.64% متوقفة عند 532.25 نقطة.وسجل المؤشر ارتفاع أسهم 18 شركة وانخفاض أسهم شركة واحدة فيما حافظت 16 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1،337،672،538 سهما، بقيمة 1،271،783،230 دينارا عراقيا، تحصلت من إبرام 635 صفقة، شملت 35 شركة مساهمة من أصل 104 شركات مسجلة في البورصة.