أبوظبى تستضيف البطولة العالمية للترياثلون نوفمبر المقبل

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي والاتحاد الدولي للترياثلون الموعد الجديد لبطولة أبوظبي العالمية للترياثلون يومي 5 و6 من نوفمبر العام الجاري، بعد أن شهد العام الماضي تأجيلها بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة وصحة آلاف المشاركين.وصادق المجلس التنفيذي العالمي للترياثلون بالإجماع على تنظيم البطولة المرتقبة في شهر نوفمبر المقبل، ليكون الحدث استعدادًا مهما لاستضافة أبوظبي لنهائيات بطولة العالم للترياثلون المقررة في نهاية موسم الترياثلون عام 2022.وتقام البطولة ضمن أعلى معايير السلامة والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، ووفقا لبروتوكول عودة الأنشطة والفعاليات الرياضية، حفاظا على سلامة جميع المشاركين فيها أو في سباقاتها المجتمعية لمختلف الفئات العمرية التي تقام على هامشها.وأكد الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني أهمية استضافة الحدث العالمي المميز، وعّده محطة تحضيرية مهمة لاستضافة الحدث الأكبر في العام 2022 وهو نهائيات كأس العالم للترياثلون.