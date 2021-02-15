«ربطوه وصوروه عاريًا».. ضبط المتهمين بالتعدي على شخص من ذوي الاحتياجات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من تحديد هوية المجنى عليه (من ذوى الاحتياجات الخاصة، مقيم بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، كما أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهم 4 أشخاص - مقيمين بذات الناحية)، وباستدعاء المجنى عليه حضر وبرفقته والده واتهم المذكورين بارتكاب الواقعة منذ نحو شهر ونصف.وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، نظرًا لقيام المجنى عليه بالتعدى على أحدهم بالسب والشتم حال توجهه لمحل عمله بالقرية محل إقامة المجنى عليه وضبط بحوزة أحدهم سلاح أبيض "مطواة".تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدى بالضرب على مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة وإيثاق قدميه بحبل وتجريده من بعض ملابسه وتصويره.