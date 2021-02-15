«الناشرين المصريين» ييسر إجراءات الحصول على أرقام إيداع لناشري الإسكندرية والأقاليم

أعلن اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، التواصل مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، وتمت الموافقة على قيام مندوب الاتحاد بتجميع أرقام الإيداع المطلوبة مجمعة وإتمام الإجراءات اللازمة بدار الكتب ثم تسليم الأرقام للناشرين بالإسكندرية، تيسيرًا على ناشري الإسكندرية والأقاليم في الحصول على أرقام إيداع للكتب.وأوضح الاتحاد في بيان له منذ قليل: ونأمل تجميع كل المستندات الخاصة بأرقام الإيداع المطلوبة، كل طلب في ملف مستقل بمستنداته وتجميعه بمقر دار المعارف بشارع سعد زغلول بالإسكندرية، وسيتم إيفاد موظف الاتحاد لاستلامه وتقديمه لدار الكتب وتسليم أرقام الإيداع إليكم بذات المكان.وتابع: وبالنسبة لناشري المحافظات الأخرى يتم التنسيق مع الاتحاد لتسليم واستلام المستندات وأرقام الإيداع.