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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس وزراء اليمن: نجاح الحكومة هو نجاح لكل القوى والمكونات السياسية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:01 م
معين عبدالملك
معين عبدالملك
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قال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور معين عبدالملك، إن نجاح الحكومة الجديدة هو نجاح لكل القوى والمكونات السياسية المشاركة فيها، مؤكدا الحرص على دعمها للقيام بواجباتها ومسئولياتها، وتحقيق هدفها في استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وتحقيق الاستقرار والتعافي الاقتصادي.

واستعرض عبدالملك، خلال لقائه اليوم الإثنين، عددًا من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية- عددًا من المستجدات المتصلة بما جرى تنفيذه من اتفاق الرياض، والخطوات المتبقية والشراكة القائمة للمضي قدما في التنفيذ انطلاقا من المسئولية المشتركة في هذه الظروف الاستثنائية والحرجة.

وأعرب الدكتور عبدالملك، خلال الاجتماع، عن تقديره لما يبديه المجلس الانتقالي الجنوبي من حرص على إنجاح اتفاق الرياض، وتشكيل الحكومة، قائلا إن "الهجوم الإرهابي الذي نفذته ميليشيا الحوثي الانقلابية، واستهدف مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول الحكومة يؤكد أننا جميعا في خندق واحد والعدو واضح ومعركتنا معه مصيرية، ولا مجال أمامنا فيها إلا الانتصار بدعم من أشقائنا في دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية".

بدورهم، أشادت قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي، برئاسة رئيس وحدة شئون المفاوضات في المجلس، الدكتور ناصر الخبجي، بتماسك الحكومة وحضورها في عدن، مما يعطي رسالة طمأنة للمواطنين بوجود الدولة، مؤكدين أهمية تنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض، والعمل بروح الشراكة.

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