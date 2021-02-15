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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بنى سويف يعقد جلسة صلح لاحتواء خلاف بين مواطن وطبيب (صور)

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:17 م
محافظ بني سويف يعقد
محافظ بني سويف يعقد جلسة صلح لاحتواء خلاف
بنى سويف - محمد حفيظ
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استضاف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بمكتبه بديوان عام المحافظة جلسة الصلح لاحتواء الخلاف الذي وقع بين طبيب وأحد المواطنين، بسبب خلاف في وجهات النظر بين المواطن والطبيب.

وكانت زوجة المواطن مريضة وملازمة للفراش لوقت طويل، والتي كان يتابع حالتها هذا الطبيب، وعندما ذهب الزوج ليأتي به ليكشف على تطورات الحالة الصحية للزوجة وكان رأي الطبيب أن يتم نقلها للمستشفى فورًا حينها تلقى الزوج نبأ وفاة زوجته وهو أمام منزل الطبيب.

حضر جلسة الصلح: النائب أحمد محيسن، عضو مجلس الشيوخ، والمحاسب محمد بكري رئيس المدينة، وشريف ياسين رئيس مجلس قروي الميمون، ومن أهالي قرية بني حدير كل من:عمدة القرية الحاج أحمد فاروق، وعبد الحكيم عبد السلام، وبدوي جارحي، ومحمد فاروق.

وخلال الجلسة التي تمت تحت رعاية المحافظ، تم احتواء الخلاف الذي نشب بين الطبيب رفعت رمضان إخصائي باطنة بالمستشفى المركزي، والمواطن محمد عيد من قرية بني حدير.

وأوضح الطبيب وجهة نظره للمواطن أنه لم يتأخر عن أداء واجبه المهني في المقام الأول وتجاه أحد جيرانه من ناحية أخرى، وبدوره تقدم المواطن باعتذاره للطبيب على ما بدر منه من الاعتداء على سيارته والتعدي عليه بالقول، معربا عن أسفه لحدوث ذلك الفعل غير المقبول، فيما تقبل الطبيب اعتذار المواطن عن الواقعة المؤسفة، وحرص على تقديم واجب العزاء في وفاة زوجته.

وأعرب المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم عن سعادته بعقد الصلح بين الطبيب والمواطن إرساءً لمبدأ الصلح خير، لا سيما أنهما من أبناء قرية واحدة تربطهم علاقة قرابة ومصاهرة وجيرة، موجها الشكر لكل من سعى في الصلح، ومعربا عن ثقته في عودة العلاقات إلى سابق عهدها من الود والألفة والتسامح لبدء صفحة جديدة وطى أي خلافات أو مشاكل تعكر صفو العلاقة الخاصة التي تتميز بها القرية المصرية عامة والسويفية بشكل خاص.

وأعرب طرفا الخلاف عن تقديرهما الكبير لاهتمام المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بالمشكلة وحرصه على الوصول لإنهاء الخلاف في أسرع وقت ممكن، ومبادرته باستضافة جلسة الصلح بحضور طرفي الخلاف لسد الباب أمام أية مشاكل مستقبلًا خاصة وأنهما من أبناء قرية واحدة تجمعهما روابط الود والمحبة، مؤكدين على أنهما "وبالاتفاق مع المحافظ" سوف يتوجهون مباشرة لعزبة المدني لتقديم واجب العزاء في وفاة زوجة المواطن.

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