2312 إصابة و18 وفاة بكورونا في الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الإثنين، تسجيل 2312 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 349 ألفا و562 حالة.وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أنه تم تسجيل 1132 حالة شفاء، ليصل الإجمالي إلى 328 ألفا و231 حالة تعاف، بالإضافة إلى تسجيل 18 حالة وفاة بإجمالي 4473 حالة.