الجايكا: اليابان تتطلع لتعزيز التعاون مع مصر من خلال تنفيذ محطة الطاقة الفوتوفولتية بالغردقة

أكد يوشيفومي أومورا، ممثل مكتب الهيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا" بمصر على العلاقات المثمرة طويلة الأمد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، معربًا عن تقديره للدعم المستمر من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مشيرا إلى تطلع الحكومة اليابانية إلى تعزيز التعاون من خلال تنفيذ المشروع المرتقب لمحطة الطاقة الفوتوفولتية في الغردقة الذي يشمل لأول مرة في مصر استخدام بطاريات للتخزين.جاء ذلك في بيان للجايكا، اليوم الإثنين، حول توقيع الهيئة في مصر ممثلة في أومورا يوشيفومي اتفاقية قرض لدعم الموازنة بقيمة إجمالية 25 مليار ين ياباني "ما يعادل 200 مليون يورو" مع مصر لصالح قطاع الطاقة في مصر ممثلة في الدكتور أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والإصلاح المؤسسي نيابة عن وزير المالية، السيد الدكتور محمد معيط.شهد التوقيع كل من ماساكي نوكي، سفير اليابان في مصر، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي والدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء، نيابة عن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.وأشار ممثل هيئة التعاون اليابانية إلى أن قرض سياسات التنمية الحالي يمثل خطوة هامة نحو مزيد من تعزيز العلاقات مع الحكومة المصرية ليس فقط في تطوير قطاع الطاقة والطاقة المتجددة، ولكن أيضًا هو دليل على الدعم الدولي في ظل التحديات التي تواجهها مصر بسبب انتشار فيروس كورونا.وأثني "أومورا" على جهود وزيرة التعاون الدولي ووزير المالية التي أسهمت في تعزيز علاقات الشراكة بين البلدين.ومن جانبها، أعربت الوزارات المصرية عن امتنانها للتعاون طويل المدى مع جايكا والحكومة اليابانية ومحفظة التعاون الثرية والمتنوعة.ومن جانبها، أوضحت الجايكا أنه من المتوقع أن يسهم هذا التمويل، الذي يأتي في توقيت هام وسط التحديات العالمية لفيروس كورونا، في تعزيز السيولة لمصر ودعم الإصلاحات الحاسمة في تحسين الحوكمة والاستدامة المالية لقطاع الكهرباء والانتقال الي سوق تنافسية من خلال تحسين مشاركة القطاع الخاص وتعزيز النمو الأخضر.ويعد قرض دعم الموازنة هو برنامج تمويل مشترك بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقي "AfDB"؛ كأول تعاون في مصر في إطار المرحلة الرابعة من مبادرة تعزيز القطاع الخاص لأفريقيا "EPSA"، التي أعلنت عنها حكومة اليابان وبنك التنمية الإفريقي في مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الإفريقية "TICAD 7" وبالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وبإجمالي تمويل جماعي بقيمة 500 مليون يورو من الشركاء الثلاثة.