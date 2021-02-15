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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة تشارك في المؤتمر السنوي لبرنامج هواوي تكنولوجي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:55 م
المؤتمر السنوي لبرنامج
المؤتمر السنوي لبرنامج هواوي
دعاء جابر
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شاركت وزارة القوى العاملة اليوم، في المؤتمر السنوي الثاني لبرنامج هواوي تكنولوجي التدريبي الرائد "بنك القدرات والمواهب"، الذي يهدف إلى المساهمة في دفع استراتيجية "مصر الرقمية" تحت شعار الوصول -التدريب -المساهمة، وذلك من خلال دمج الشركاء والعاملين بالقطاع وعلى رأسهم المسؤولين الحكوميين، والجامعات، والمؤسسات، ورواد صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكبار المواهب.

وشارك في المؤتمر وفد من الوزارة برئاسة حسين صبري مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات والتحول الرقمي الذي أشار إلى أن المشاركة تأتي في إطار سعى الوزارة للتحول الرقمي وتقديم خدماتها إلكترونيًا، فضلًا عن الاستفادة المبكرة من مكتسبات الجيل الخامس، وتماشيًا مع حركة التقنية المتقدمة المستقبلية الحديثة عن طريق الاستثمار في العقول البشرية وصولًا لدعم الاقتصاد الرقمي بواسطة إعادة صياغة بناء الشباب وتجهيزهم لمهارات القرن الحادي والعشرين في ضوء استحداث وظائف ذات إمكانات وكفاءات تتوافق مع التقدم التقني المتسارع.

نوه صبري إلى أن الوزارة تتطلع لمزيد من التعاون والشراكة مع شركة هواوي العالمية في مجال تدريب وتأهيل الشباب المصري من الجنسين وفق أحدث الأساليب التدريبية العالمية في مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، وتحسين المحتوى التدريبي بها بما يتوافق مع المعايير الدولية والتي يحتاجها سوق العمل العالمي، لضمان مستوى جيد للخريجين.

وتضمنت فعاليات المؤتمر تخريج دفعة جديدة من الطلاب المتميزين على إنجازاتهم خلال هذا العام، فضلًا عن تكريم أفضل الجامعات والمدرسين والشركاء الذين تعاونوا من أجل تطوير وبناء قدرات الشباب في مصر من خلال برنامج ITB.

كما تهدف شركة هواوي إلى تقديم تجربة فريدة وآمنة لكل المستخدمين، وستوفر بث مباشر من خلال الموقع الخاص بالمؤتمر وسيتم نقل الحدث، أيضًا، على صفحة الفيس بوك الخاصة بـ iTB، وقامت الشركة بفتح عدد 62 أكاديمية تعليمية لها في الجامعات الحكومية والخاصة، في كل أنحاء الجمهورية وصل عدد المدربين بها 495 مدرب، منهم 341 حاصل على شهادة.

كما تم تدريب نحو 7500 طالب من كليات الهندسة وحاسب آلي على يد المُدربين المعتمدين، منهم 3750 طالب وخريج حاصلين على شهادات دولية معتمدة، فضلًا عن تنظيم ملتقى توظيف أونلاين، بحضور 40 شركة عالمية ومصرية، ونحو 1000 شاب لدعم عملية التوظيف بنماذج من المواهب الشبابية التي ستثري مجالات العمل المختلفة في المجتمع.

شارك في المؤتمر المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، والدكتور هشام فاروق مساعد وزير التعليم العالي للتحول الرقمي.

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