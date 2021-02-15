الحريرى وبوغدانوف يؤكدان ضرورة الإسراع فى تشكيل الحكومة اللبنانية

جرى اليوم اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، والمبعوث الخاص للرئيس الروسي لدى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، حسب بيان صادر عن الخارجية الروسية.وبحث الجانبان خلال الاتصال، الأزمة الاجتماعية والسياسية التي يمر بها لبنان، حيث جرى التشديد على ضرورة التشكيل السريع لحكومة برئاسة سعد الحريري، الحائز على أغلبية الأصوات في البرلمان وكذلك التكليف من الرئيس اللبناني ميشال عون.كما تناول الطرفان مساعدة الجانب الروسي للبنان في مكافحة فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك إرسال دفعة من اللقاحات إلى بيروت.