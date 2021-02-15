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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تصف تحرك واشنطن لمصادرة شحنة نفط بـ«القرصنة»

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:54 م
شحنة نفط
شحنة نفط
وكالات
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قالت إيران، الاثنين، إن تحرك الولايات المتحدة هذا الشهر لمصادرة شحنة نفط بحجة أنها جاءت من طهران يمثل عملًا من أعمال القرصنة، مضيفة أن الشحنة ليست مملوكة للحكومة الإيرانية.

أقامت واشنطن دعوى قضائية في وقت سابق هذا الشهر لمصادرة الشحنة، قائلة إن طهران سعت لإخفاء مصدر النفط عبر نقله إلى بضع سفن قبل أن ينتهي به المطاف على متن الناقلة أكيلياس التي ترفع علم ليبيريا والمتجهة إلى الصين، وقالت واشنطن إن الشحنة انتهكت لوائح مكافحة الإرهاب.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحفي أسبوعي "هذه الشحنة ليست مملوكة للحكومة الإيرانية إنها تخص القطاع الخاص"، ولم يذكر تفاصيل بشأن ما يعنيه بالقطاع الخاص.

وأظهرت بيانات تتبع السفن من رفينيتيف اليوم أن الناقلة قالت، أمس، في أحدث إفادة بشأن موقعها أنها كانت ترسو في منطقة خارج ميناء جالفستون الأمريكي على خليج المكسيك.

وقال مسؤول أمريكي الأسبوع الماضي إن واشنطن باعت أكثر من مليون برميل من الوقود الإيراني الذي صادرته بموجب برنامج العقوبات العام الماضي.

قال المتحدث خطيب زاده "من المؤسف جدا حدوث مثل هذه القرصنة في عهد الإدارة الأمريكية الجديدة... ينبغي إيجاد حل لمنع ارتكاب مثل هذه القرصنة من أي أحد ولأي سبب".

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