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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير شركات وزارة قطاع الأعمال

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:05 م
مدبولي
مدبولي
محمد إبراهيم
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التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الإثنين، هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، حيث تم استعراض عدد من ملفات عمل الوزارة وفي مقدمتها جهود تطوير الشركات في ظل حرص الدولة على تحسين إدارة الاستثمارات المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام والإشراف عليها، ومتابعة وتقييم نتائج أعمالها، للنهوض بأدائها والحفاظ على المال العام.

وحول جهود تطوير الشركات، أوضح الوزير أنه فيما يتعلق بقطاع القطن والغزل والنسيج يجري حاليًا الانتهاء من تطوير 3 محالج في الزقازيق، وكفرالدوار، وكفرالزيات لتضاف إلى محلج الفيوم المطور الذي تم الانتهاء من إنشائه وتشغيله، ومن المخطط تطوير 3 محالج أخرى خلال 2021 بما يحقق طاقة إنتاجية 4 ملايين قنطار شعر سنويًا، بجانب جهود تحديث البنية التحتية في مصانع الغزل والنسيج، والتي تشمل نحو 65 مبنى تمهيدًا لتركيب الماكينات والآلات الجديدة مع برامج لتدريب ورفع قدرات العنصر البشري، وذلك في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة الإنتاج المحلي من القطن لزيادة تنافسيته في الأسواق العالمية وتصديره بقيمة مضافة في صورة منتجات.

وتطرق الوزير إلى أهم الإيجابيات المترتبة على تنفيذ منظومة تداول الأقطان الزهر الجديدة، التي تم تنفيذها في محافظات الفيوم، بني سويف، الشرقية، والبحيرة، لافتًا إلى أنه يأتي في مقدمة تلك الإيجابيات وضع الأسس لمنظومة جيدة لتجميع وتداول القطن بعيدًا عن التلاعب والغش والخلط، لتكون نواة لإنشاء بورصة الأقطان، ضمن بورصة السلع، إضافة إلى حصول الفلاح على السعر العادل لأقطانه من ناحية الرتبة ومعدل التصافي، ما يساهم في زيادة الاهتمام من جانب الفلاح بهذا المنتج، وبالتالي ارتفاع جودة الأقطان المصرية وزيادة كل من الطلب عليها وأسعارها في الأسواق العالمية، وتحقيق مفهوم الشمول المالي، من خلال حصول الفلاح على قيمة الأقطان من فروع البنوك، إضافة إلى التشجيع على التجارة في الأقطان من خلال المنظومة الرسمية.

وفي قطاع الصناعات المعدنية، أكد الوزير أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير شركة الدلتا للصلب بطاقة إنتاجية 250 ألف طن بيليت، وجارٍ العمل بالمرحلة الثانية للتطوير بما يرفع الطاقة الإنتاجية للمصنع من 46 ألف طن إلى 500 ألف طن بيليت سنويًا، إلى جانب إنشاء مسبك لإنتاج 10 آلاف طن بدلًا من ألف طن، إضافة إلى مشروع تطوير شركة مصر للألومنيوم الذي يتضمن إحلال الجزء الأكبر من الخلايا القديمة على مرحلتين مع إدخال تكنولوجيا جديدة أقل استخدامًا للطاقة الكهربائية (التي تمثل نحو 40% من تكلفة الإنتاج)، بطاقة إنتاجية 250 ألف طن، ومشروع آخر لإنتاج الجنوط في شركة مصر للألومنيوم في إطار جهود توطين صناعة السيارات وزيادة نسبة المكون المحلي.

كما تم استعراض جهود التطوير في مجال الأسمدة والصناعات الكيماوية، حيث تم الانتهاء من إنشاء مصنع "كيما 2" لإنتاج 1200 طن يومي من الأمونيا و1575 طنًا يوميًا من سماد اليوريا، باستخدام تكنولوجيا حديثة.

وأوضح أنه يتم إنشاء وحدة أمونيا جديدة بشركة النصر للأسمدة بالشراكة مع القطاع الخاص لأغراض التصدير لإنتاج 1500 طن يومي، إلى جانب الجهود الجارية لتوطين تصنيع الإطارات بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع لزيادة المكون المحلي لصناعة السيارات، وإحلال الواردات، وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 7.5 مليون إطار سنوي من مختلف الأنواع والمقاسات.

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