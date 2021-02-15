أكرم غريب مديرًا لمستشفى كفرالبطيخ بدمياط

أصدر الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، قرارًا، الإثنين، بتكليف الدكتور أكرم غريب عبدالرءوف، مديرًا لمستشفى كفرالبطيخ بدمياط لمدة 3 سنوات، أو لحين شغل المنصب بالطرق القانونية بعد موافقة الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط.يذكر أن مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" كان وراء إقالة مدير مستشفى كفرالبطيخ، وتكليف الدكتور طارق حمد، مدير الإدارة الصحية، بتيسير الأعمال لحين تعيين مدير جديد للمستشفى.