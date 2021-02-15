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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحديث المخطط الاستراتيجى لمدينة أسوان لمواجهة العشوائيات (صور)

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:42 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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عقد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، اجتماعًا مع الدكتور حسانين أبوزيد، الاستشارى بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان، واللواء حازم عزت، السكرتير العام، بجانب رؤساء المراكز والمدن، إضافة إلى مديرى إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة والتخطيط العمرانى بالمحافظة.

حيث تم استعراض الإجراءات التى تقوم بها الهيئة من أجل تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أسوان وإعداد مخطط تفصيلي جديد يستوعب التجمعات العمرانى بشكل مخطط يواجه معه التحديات والعشوائيات بما يعود بالنفع على المواطن الأسوانى.

كما تم استعراض نتائج تحديث المخطط الاستراتيجى العام لمدينة أسوان التى تقوم به الهيئة حاليًا، بناءً على التنسيق مع المحافظة من أهمها تحديد الإطار القانونى والتخطيطى للتعامل مع منطقة الامتداد الشمالى لمدينة أسوان الواقعة بين المسجد الجامع جنوبًا وحتى مدخل قرية بهاريف شمالًا والبالغ إجمالي مساحتها 550 فدانًا تقريبًا مع إيجاد حلول واقعية وفعالة فى إطار التوجه العام للدولة والاشتراطات التخطيطية والبنائية العامة لمثل هذه المناطق بما يساهم في خلق مجتمعات عمرانية جديدة تلبى احتياجات المواطنين من الأنشطة السكنية والخدمية والمعيشية.

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