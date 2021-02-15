اعتماد المخططات التفصيلية لمدينتى كوم أمبو ودراو (صور)

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المخططات التفصيلية لمدينتي كوم أمبو ودراو وهو الذي توازى مع موافقة الجهات المختصة على تعديل قيود الارتفاع المسموح به إلى 12 مترًا من مستوى سطح الأرض لعدد 7 قرى هى نجوع الشطب بمركز دراو، بجانب أدندان ودار السلام وبلانة بمركز نصر النوبة، بالإضافة إلى منيحة والعباسية وسبعة قبلي بمركز كوم أمبو.جاء ذلك أثناء عرض اللوحات النهائية على محافظ أسوان الذى وجه إلى سرعة إعداد واعتماد باقى المخططات التفصيلية لمدن المحافظة من خلال التعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة ومعتمدة من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مشيدًا بالجهود المبذولة من فريق العمل بقيادة الدكتور حسانين أبوزيد، استشارى التخطيط، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لإعداد هذه المخططات ونشرها بالوقائع المصرية طبقًا للقانون.الجدير بالذكر بأن مشروعى المخطط التفصيلى لمدينتي كوم أمبو ودراو قام بإعدادهما المكتب الاستشارى المعتمد بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وبالتعاون مع المختصين بالوحدات المحلية وإدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة وبدعم فنى من إقليم جنوب الصعيد التابع للهيئة.