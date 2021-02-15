ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع بالإسماعيلية
الإثنين 15/فبراير/2021 - 07:00 م
الإسماعيلية - مصطفى ديابطباعة
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، الإثنين حملة تموينية مكبرة، لمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية ومنع الاحتكار ومتابعة الأسعار.
تمكنت الحملة التموينية من ضبط 5 طن سمسم، 4 طن سكر، 1.5 طن ملح، 800 كيلو جرام صويا، 120 كيلو جرام حلاوة، مجهولين المصدر وذلك بمصنع حلاوة طحينية.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تمكنت الحملة التموينية من ضبط 5 طن سمسم، 4 طن سكر، 1.5 طن ملح، 800 كيلو جرام صويا، 120 كيلو جرام حلاوة، مجهولين المصدر وذلك بمصنع حلاوة طحينية.
تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.