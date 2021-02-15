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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

صرف الدفعة الرابعة والخامسة للعاملين بالسياحة خلال أيام

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:40 م
النائبة نورا على
النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أعلنت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أنه من خلال التواصل مع وزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن العاملين بالقطاع السياحى، أكد وزير القوى العاملة أنه سيتم صرف الدفعة الرابعة والخامسة للعاملين بالقطاع السياحي خلال الأيام القادمة من صندوق طوارئ الوزارة، وذلك بعد أن انتهت الوزارة من صرف الإعانتين الثانية والثالثة للعاملين بالمنشآت التي لديها استيفاءات أو تخلفت عن التقدم في الوقت المحدد.

وأكدت رئيسة لجنة السياحة بالبرلمان أن قيمة الإعانة الشهرية للعاملين تصرف وفقا للراتب الأساسي عن شهر ديسمبر 2019 بحد أدنى 600 جنيه، وحد أقصى 1575 جنيها، مضيفة أن عدد العمالة بالقطاع السياحي المستحقة لتلك الإعانات تبلغ نحو 332 ألف عامل يعملون بنحو 1888 منشأة سياحية.

وقالت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب أنّه في إطار توجيهات رئيس الجمهورية اتخذت الحكومة المصرية العديد من الإجراءات والمبادرات لمساعدة المنشآت السياحية والفندقية والعاملين بها لمواجهة أزمة كورونا، شملت منح 9 إعانات شهرية للعاملين المؤمن عليهم بالقطاع السياحي، اعتبارا من أبريل الماضي وحتى ديسمبر 2020 من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة، بالإضافة إلى تأجيل سداد المنشآت السياحية والفندقية لبعض المستحقات كالكهرباء والمياه والغاز، بالإضافة لتأجيل سداد الضرائب وإلغاء الحجز الإداري للمنشآت حتى نهاية 2021.

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