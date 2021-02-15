مصرع وإصابة فلسطينيين في حادث تصادم بالمنوفية

لقي شاب فلسطيني مصرعه وأصيب آخر في حادث تصادم على طريق مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية بعد منطقة الكمين القديم، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى السادات للخضوع إلى الفحوصات الطبية.واستقبل مستشفى مدينة السادات " ب، ز، ح" 18 عاما، مصاب، وجار اتخاذ اللازم مع حالته، كما توفي شاب آخر يدعى "م، ج، ع" 18 عاما فلسطيني الجنسية ومقيم مدينة السادات نتيجة حادث مروع وجار نقل الجثمان إلى المستشفى وإبلاغ الجهات المعنية.وانتقل إلى موقع الحادث قوة أمنية من مركز شرطة السادات، لسؤال شهود العيان عن الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وإصدار تصريح الدفن لحالة الوفاة.