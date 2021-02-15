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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة الفيوم تشارك في المشروع القومي لتنمية الريف المصري

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:36 م
المشروع القومي لتنمية
المشروع القومي لتنمية الريف المصري
الفيوم - زينب علاء
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عقد اليوم الإثنين، الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، اجتماعا موسعا مع المتخصصين من كافة قطاعات الجامعة لتنظيم وتنسيق العمل الخاص بتنفيذ آليات المشروع القومي لتطوير الريف المصري والذي أطلقه فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والذي يأتي في إطار المرحلة الجديدة لمبادرة حياة كريمة ويستهدف تطوير ١٥٠٠ قرية مصرية بتكلفة تصل إلى نحو ٥٢٦ مليار جنيه على أن يتم تنفيذها على ٣ مراحل، إذ تستهدف المرحلة الأولى ٥٠ مركزا من بينها مركزي إطسا ويوسف الصديق بمحافظة الفيوم واللذان يمثلان ٣٠% من إجمالي المحافظة من حيث المساحة وعدد السكان على أن يتم الانتهاء من كل أعمال التطوير بنهاية العام الحالي ٢٠٢١.

وحضر الاجتماع كلا من خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وعمداء كليات الهندسة والزراعة والطب والتربية والخدمة الاجتماعية والآداب ومستشاري رئيس الجامعة، وأمين عام الجامعة وبعض العاملين بالجامعة من أهالي المركزين إضافة إلى ممثلي اتحاد طلاب الجامعة من مركزي إطسا ويوسف الصديق.

وأعرب الحضور عن عميق شكرهم وتقديرهم لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعظيم اهتمامه بالمواطن المصري في القرى والعزب والنجوع، وحرصه على توفير حياة كريمة لكل المواطنين حيث يشمل التطوير كافة القطاعات الخدمية لا سيما في قطاع البنية التحتية من خلال استكمال مشروعات المياه والصرف الصحي والغاز والكهرباء والصحة والتعليم والأبنية التعليمية وجميع الأنشطة الرياضية والثقافية وجميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن ليعيش حياة آدمية كريمة.

وصرح أحمد جابر شديد، أن عمليات التطوير المقترحة تشمل تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي- الطرق والمواصلات- الكهرباء- النظافة والبيئة- الإسكان، وتحسين مستوى الخدمات العامة وتشمل: التعليم- الصحة- الشباب- المرأة- الطفل- ذوي القدرات الخاصة- الثقافة وغيرها، وتحسين مستوى الدخول ويتمثل في زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل والاستفادة من كل معطيات التنمية الاقتصادية زراعيا وصناعيا وسياحيا وخدميا.

وأكد على ضرورة مشاركة الجامعة بكافة قطاعاتها وتخصصاتها في هذا المشروع القومي بما تملكه من قدرات بشرية في كافة المجالات وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية من محافظة الفيوم ليحقق هذا المشروع الأهداف المرجوة منه وفي المدة الزمنية المحددة لإنجازه.

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