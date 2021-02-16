يسري عبيد يكتب: الصراع على تونس.. بين الرئيس وحركة النهضة

الأزمة السياسية التى تشهدها تونس الآن والمستمرة منذ فترة بين الرئيس التونسى قيس سعيد وحركة النهضة فرع جماعة الإخوان فى تونس لن تراوح مكانها إلا بعد انتصار أحد الطرفين على الآخر.. أحدث فصول الصراع بسبب رفض الرئيس قيس التعديل الوزارى الذى أجراه هشام المشيشى رئيس الوزراء التونسى بموافقة حركة النهضة واعتبر الرئيس سعيد أن التعديل جرى بالمخالفة للدستور وأن بعض الوزراء الذين أتى بهم المشيشى لديهم شبهات فساد وتضارب مصالح وأنه لن يقبل أن يحلفوا اليمين أمامه، وأنه لن يسمح بأن تمتد يد فاسد إلى المصحف الشريف ويحلف عليه أمامه فى تحد واضح لرئيس الوزراء وحركة النهضة..الرئيس قيس يستمد قوته من الدستور الذى جعله على رأس السلطة التنفيذية وهو أستاذ فى القانون الدستورى، وهو ما جعله يردد أكثر من مرة أن الدولة التونسية لها رأس واحد وأنه لن يسمح بالفوضى.. ولا ننسى أن الرجل فاز بانتخابات الرئاسية بغالبية شعبية كبيرة تجعل له قاعدة وطنية كبيرة يستند لها فى مواجهة حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشى الذى دعا لتعديل الدستور وجعل منصب رئيس الجمهورية شرفيا وأن يتولى الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية تشكيل الحكومة فى دعوة صريحة لاعتماد النظام البرلمانى فى الحكم وإلغاء دور الرئيس..محاولة تسميم قيس سعيّد عن طريق إرسال طرد مسمم للرئاسة ربما تكون من صنع الغرف الإخوانية المغلقة، ورسالة من الغنوشي لتصفية رئيس الدولة والقفز في مكانه لأن الدستور يعطى رئيس البرلمان حق تولى الرئاسة فى حالة وفاة الرئيس. مدير حملة سعيد الرئاسية وعقله المدبر شهاب رضا كتب على صفحته الرسمية متوجها بالخطاب لحركة النهضة: "طردكم المسموم لن يزيد الصلابة إلا صلابة، ولن يزيد اليقين إلا يقينا، وصلتم إلى نقطة اللاعودة في انحداركم إلى الهاوية التي تليق بكم، يا كلاب.. وما أشرف الكلاب أمامكم".الغنوشى فى أزمة سابقة العام الماضى حاول أن يلغى دور الرئيس فى السياسة الخارجية عندما التقى الرئيس التركى أردوغان فى إسطنبول وأجرى اتصالا تليفونيا برئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لتهنئته بفك الحصار عن العاصمة الليبية، وهنا تعرض الغنوشى للمساءلة أمام البرلمان الغنوشى وسعيد، كل منهما يملك أدوات تساعده على خوض حرب تكسير العظام هذه.. الرئيس قيس محصن بالدستور والقاعدة الشعبية التى أتى منها وتعتبر ظهيرا قويا له فى مواجهة الغنوشى زعيم النهضة التى تتميز بالقدرة على الحشد وتكوين التحالفات السياسية داخل البرلمان بالترغيب تارة والترهيب تارة أخرى وآية ذلك إفلات الغنوشى فى السابق من سحب الثقة وإبعاده عن رئاسة البرلمان بغالبية ضئيلة.. وتتجدد هذه المحاولة الآن بعد توقيع ٧٦ نائبا على عريضة تطالب بسحب الثقة منه مرة أخرى والتى تتطلب موافقة ١٠٩ نواب على العريضة..الأزمة السياسية ستستمر طالما ظل الغنوشى وحركته طامعين فى السلطة المطلقة والسيطرة على مقاليد الأمور فى تونس.. فالحركة أصبحت جزءا من المشكلة وليس الحل. فهى موجودة فى منظومة الحكومة منذ الإطاحة بزين العابدين بن على منذ ١٠ سنوات وبالتالى تتحمل نتيجة الاخفاقات السياسية والاقتصادية المستمرة.. الاقتصاد التونسى ذو الخمسة ملايين نسمة مازال يتداعى ويتدهور.. ولن تحدث أى انطلاقة له فى ظل عدم الاستقرار السياسى والأمنى المستمر المظاهرات المحتجة على سوء الأوضاع الاقتصادية امتدت لمعظم المدن تداعيات فيروس كورونا تنهش فى جسد الدولة التونسية فى ظل عدم وجود رؤية واضحة واحدة لمعالجة هذه التداعيات.. قيس سعيد يدافع عن الدولة المدنية الديمقراطية البعيدة عن الفساد واستغلال الدين فى الصراع السياسى.. الغنوشى يدافع عن حركته ومصلحتها واجندتها فقط ضاربا بالدولة واستقرارها السياسى والاقتصادى عرض الحائط.. من سينتصر: رجل القانون الآتى من خلفية أكاديمية شعبية بعيدة عن السياسة ومفاسدها أم الشيخ الهرم مرشد الجماعة فى تونس الساعى لإنقاذها من مصير أخواتها.. كل طرف يحاول استدعاء الشارع عن طريق المظاهرات.. أين سيقف المواطن التونسى ولمن سينتصر؟ سؤال يحتاج كثيرا من الوقت للإجابة عنه نظرا لتعقيد المشهد السياسى التونسي..