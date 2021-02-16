رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 16 فبراير 2021 الموافق 04 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

يسري عبيد يكتب: الصراع على تونس.. بين الرئيس وحركة النهضة

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 04:03 م
يسري عبيد
يسري عبيد
طباعة
الأزمة السياسية التى تشهدها تونس الآن والمستمرة منذ فترة بين الرئيس التونسى قيس سعيد وحركة النهضة فرع جماعة الإخوان فى تونس لن تراوح مكانها إلا بعد انتصار أحد الطرفين على الآخر.. أحدث فصول الصراع بسبب رفض الرئيس قيس التعديل الوزارى الذى أجراه هشام المشيشى رئيس الوزراء التونسى بموافقة حركة النهضة واعتبر الرئيس سعيد أن التعديل جرى بالمخالفة للدستور وأن بعض الوزراء الذين أتى بهم المشيشى لديهم شبهات فساد وتضارب مصالح وأنه لن يقبل أن يحلفوا اليمين أمامه، وأنه لن يسمح بأن تمتد يد فاسد إلى المصحف الشريف ويحلف عليه أمامه فى تحد واضح لرئيس الوزراء وحركة النهضة..

الرئيس قيس يستمد قوته من الدستور الذى جعله على رأس السلطة التنفيذية وهو أستاذ فى القانون الدستورى، وهو ما جعله يردد أكثر من مرة أن الدولة التونسية لها رأس واحد وأنه لن يسمح بالفوضى.. ولا ننسى أن الرجل فاز بانتخابات الرئاسية بغالبية شعبية كبيرة تجعل له قاعدة وطنية كبيرة يستند لها فى مواجهة حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشى الذى دعا لتعديل الدستور وجعل منصب رئيس الجمهورية شرفيا وأن يتولى الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية تشكيل الحكومة فى دعوة صريحة لاعتماد النظام البرلمانى فى الحكم وإلغاء دور الرئيس..

محاولة تسميم قيس سعيّد عن طريق إرسال طرد مسمم للرئاسة ربما تكون من صنع الغرف الإخوانية المغلقة، ورسالة من الغنوشي لتصفية رئيس الدولة والقفز في مكانه لأن الدستور يعطى رئيس البرلمان حق تولى الرئاسة فى حالة وفاة الرئيس. مدير حملة سعيد الرئاسية وعقله المدبر شهاب رضا كتب على صفحته الرسمية متوجها بالخطاب لحركة النهضة: "طردكم المسموم لن يزيد الصلابة إلا صلابة، ولن يزيد اليقين إلا يقينا، وصلتم إلى نقطة اللاعودة في انحداركم إلى الهاوية التي تليق بكم، يا كلاب.. وما أشرف الكلاب أمامكم".

الغنوشى فى أزمة سابقة العام الماضى حاول أن يلغى دور الرئيس فى السياسة الخارجية عندما التقى الرئيس التركى أردوغان فى إسطنبول وأجرى اتصالا تليفونيا برئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج لتهنئته بفك الحصار عن العاصمة الليبية، وهنا تعرض الغنوشى للمساءلة أمام البرلمان الغنوشى وسعيد، كل منهما يملك أدوات تساعده على خوض حرب تكسير العظام هذه.. الرئيس قيس محصن بالدستور والقاعدة الشعبية التى أتى منها وتعتبر ظهيرا قويا له فى مواجهة الغنوشى زعيم النهضة التى تتميز بالقدرة على الحشد وتكوين التحالفات السياسية داخل البرلمان بالترغيب تارة والترهيب تارة أخرى وآية ذلك إفلات الغنوشى فى السابق من سحب الثقة وإبعاده عن رئاسة البرلمان بغالبية ضئيلة.. وتتجدد هذه المحاولة الآن بعد توقيع ٧٦ نائبا على عريضة تطالب بسحب الثقة منه مرة أخرى والتى تتطلب موافقة ١٠٩ نواب على العريضة..

الأزمة السياسية ستستمر طالما ظل الغنوشى وحركته طامعين فى السلطة المطلقة والسيطرة على مقاليد الأمور فى تونس.. فالحركة أصبحت جزءا من المشكلة وليس الحل. فهى موجودة فى منظومة الحكومة منذ الإطاحة بزين العابدين بن على منذ ١٠ سنوات وبالتالى تتحمل نتيجة الاخفاقات السياسية والاقتصادية المستمرة.. الاقتصاد التونسى ذو الخمسة ملايين نسمة مازال يتداعى ويتدهور.. ولن تحدث أى انطلاقة له فى ظل عدم الاستقرار السياسى والأمنى المستمر المظاهرات المحتجة على سوء الأوضاع الاقتصادية امتدت لمعظم المدن تداعيات فيروس كورونا تنهش فى جسد الدولة التونسية فى ظل عدم وجود رؤية واضحة واحدة لمعالجة هذه التداعيات.. قيس سعيد يدافع عن الدولة المدنية الديمقراطية البعيدة عن الفساد واستغلال الدين فى الصراع السياسى.. الغنوشى يدافع عن حركته ومصلحتها واجندتها فقط ضاربا بالدولة واستقرارها السياسى والاقتصادى عرض الحائط.. من سينتصر: رجل القانون الآتى من خلفية أكاديمية شعبية بعيدة عن السياسة ومفاسدها أم الشيخ الهرم مرشد الجماعة فى تونس الساعى لإنقاذها من مصير أخواتها.. كل طرف يحاول استدعاء الشارع عن طريق المظاهرات.. أين سيقف المواطن التونسى ولمن سينتصر؟ سؤال يحتاج كثيرا من الوقت للإجابة عنه نظرا لتعقيد المشهد السياسى التونسي..

موضوعات متعلقة

شديد البرودة وأمطار متوسطة.. تفاصيل طقس الأربعاء

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

وزيرة الصحة: مشروع «البلازما» يوفر مليار جنيه سنويًا

الصور

image description

أمطار خفيفة ورياح شديدة في دمياط

image description

الجيزة: 497 سيارة شفط للتعامل السريع مع هطول الأمطار

image description

الرئيس السيسى يفتتح مستشفى أبوتيج النموذجى عبر تقنية الفيديو كونفرانس

image description

جامعة أسيوط الرابع على مستوى الجامعات بمحو أمية 5444 مواطنًا

image description

محافظ أسيوط يشيد بافتتاح مستشفى أبوتيج النموذجي

الأكثر قراءة

القبض على صاحب رحلة الحمار من الجيزة إلى أسوان

التخطيط: زيادة سريعة بمعدلات النمو السكاني.. و2.332 مليون مولود في 2020

مخاطر برومات البوتاسيوم التى حذرت «التموين» من استخدامها فى الخبز

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

إنفوجراف

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

تردد قناة تايم سبورت الأرضية Time Sport

جداول امتحانات 2021.. تفاصيل تصريحات وزير التعليم حول الامتحانات

دعاء نزول المطر.. اللهم عوضنا بجميل قدرك وعوضك

سوق القهوة نجحت في تجاوز أزمة الوباء

أيام زمان

«كان نفسى أشترى عمارة زى زميلاتى».. اعترافات سعاد حسنى

«ظهرت خلفها فى أغنية».. حكاية هند رستم مع ليلى مراد وأنور وجدى

«خدعته وأخفت زواجها».. حكاية كمال الشناوى مع فتاة أرستقراطية

حقيقة العلاقة العاطفية التى جمعت زبيدة ثروت والمخرج حسين حلمى

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
بـ مناسبة حسام حسن
مؤمن المحمدي
مجلس الوحش
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
القس. رفعت فكرى
لا تهدر طاقتك
المزيد

الثقافة

الخميس.. «شباب الغناء العربي» فى حفل بقصر الأمير بشتاك

«رامبو الحبشى» لـ حجى جابر.. إصدار جديد عن «تنمية»

العادلي وأدول وفراج.. 3 مصريين في نتائج جائزة الطيب صالح

عمرو العادلي بعد حصوله على«الطيب صالح»: لم أتوقع الفوز من بين 300 مشارك