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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تفاصيل جديدة حول العثور على جثة زوجين داخل منزلهما بالإسماعيلية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:34 م
جثة
جثة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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كشفت مصادر أمنية بالإسماعيلية، أن الجثتين لزوجين الذين عثرا عليهما داخل منزلهما في قرية سرابيوم بالإسماعيلية، لـ "محمد. ا. ع" 65 وكيل مديرية الزراعة بالإسماعيلية سابق، وزوجته "ع. م. ع" 73 سنة.

فيما كشفت التحريات عن وجود شبهة جنائية وراء الحادث، خاصة أنه عثر على جثة الزوج مصاب بطعنات بالبطن وجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم والزوجة مصابة بطعنات بالبطن وجرح بالرأس.

البداية كانت بتلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للرائد محمد الفرماوى رئيس مباحث فايد، مفاده العثور على جثة رجل وزوجته داخل منزلهما بقرية سرابيوم دائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وعثروا على جثتين وجثة الزوج تثبت أنه مصاب بطعنات بالبطن وجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم والزوجة مصابة بطعنات بالبطن وجرح بالرأس.

وحرر محضر بالواقعة، وأصدرت النيابة قرارها، بنقل جثمانهما لمستشفى القصاصين لتشريح الجثتين، لمعرفة سبب الوفاة.

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