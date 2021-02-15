«الصحة» تحذر من عربات الفول بقنا: سم قاتل

أعلنت الإدارة الصحية في أبوتشت شمالي قنا، اليوم الاثنين، عن ضبط زيوت وطحينة في عربات الفول، غير صالحة للاستخدام الآدمي.وأشار بيان الإدارة الصحية إلى أنه بناء على تعليمات الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، بتكثيف الرقابة على الأغذية وبمكافحة الفساد الغذائي، وتحت إشراف د. عماد درغام فرج، مدير الإدارة الصحية، ود. محمد هارون، مدير الطب الوقائي، قام مكتب مراقبة الأغذية برئاسة صالح حسين، رئيس المكتب، وماهر مهران وأحمد حسانين، مفتشي الأغذية، بالمرور على محال تداول الأغذية والباعة الجائلين وعربات تقديم وجبات الفول بمدينة أبوتشت وناحية الزرايب.وتابع البيان: تم أخذ عينات طحينة وزيت طعام تستخدم في تجهيز الوجبات من المدعو م.أ.ك يمتلك خمس عربات لتقديم وجبات الفول بأماكن متفرقة بمركز أبوتشت، وتم فحصها بمعامل وزارة الصحة بقنا.وتم ورود نتيجة التحليل، التي تفيد بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتزنخها وغير مدون عليها البيانات ومجهولة المصدر، كما أنهم غير ملتزمين بإجراءات الاشترطات الصحية وسلامة الأغذية ولا يحملون شهادات صحية تفيد بخلوهم من الأمراض المعدية ويرفضون إعطاء البطاقات الشخصية مما يجعهلم مجهولين للجهات الرقابية.وأوضح البيان: وردت إلينا بعض المعلومات من الأهالي بناحية الزرايب تفيد بأنهم يقومون بجمع عبوات المياه الفارغة من السوبر جيت بعد نزول الركاب من الأتوبيس لوضع الزيت والطحينة بداخل العبوات الفارغة.وحذر البيان المواطنين بتوخي الحذر وتقديم ما يفيد من معلومات نحو ذلك الأمر.