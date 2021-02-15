رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الصحة» تحذر من عربات الفول بقنا: سم قاتل

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:36 م
عربات الفول بقنا
عربات الفول بقنا
قنا: إسلام البكري
طباعة
أعلنت الإدارة الصحية في أبوتشت شمالي قنا، اليوم الاثنين، عن ضبط زيوت وطحينة في عربات الفول، غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأشار بيان الإدارة الصحية إلى أنه بناء على تعليمات الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، بتكثيف الرقابة على الأغذية وبمكافحة الفساد الغذائي، وتحت إشراف د. عماد درغام فرج، مدير الإدارة الصحية، ود. محمد هارون، مدير الطب الوقائي، قام مكتب مراقبة الأغذية برئاسة صالح حسين، رئيس المكتب، وماهر مهران وأحمد حسانين، مفتشي الأغذية، بالمرور على محال تداول الأغذية والباعة الجائلين وعربات تقديم وجبات الفول بمدينة أبوتشت وناحية الزرايب.

وتابع البيان: تم أخذ عينات طحينة وزيت طعام تستخدم في تجهيز الوجبات من المدعو م.أ.ك يمتلك خمس عربات لتقديم وجبات الفول بأماكن متفرقة بمركز أبوتشت، وتم فحصها بمعامل وزارة الصحة بقنا.

وتم ورود نتيجة التحليل، التي تفيد بأنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي لتزنخها وغير مدون عليها البيانات ومجهولة المصدر، كما أنهم غير ملتزمين بإجراءات الاشترطات الصحية وسلامة الأغذية ولا يحملون شهادات صحية تفيد بخلوهم من الأمراض المعدية ويرفضون إعطاء البطاقات الشخصية مما يجعهلم مجهولين للجهات الرقابية.

وأوضح البيان: وردت إلينا بعض المعلومات من الأهالي بناحية الزرايب تفيد بأنهم يقومون بجمع عبوات المياه الفارغة من السوبر جيت بعد نزول الركاب من الأتوبيس لوضع الزيت والطحينة بداخل العبوات الفارغة.

وحذر البيان المواطنين بتوخي الحذر وتقديم ما يفيد من معلومات نحو ذلك الأمر.

موضوعات متعلقة

وفاة البرلماني المخضرم البدري فرغلي

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

السيسى يوجه بعلاج «سيدة الشلل النصفى».. والصحة: بدء علاجها على نفقة الدولة

أسعار الدواجن اليوم الإثنين 15-2-2021

الصور

image description

الإسماعيلية تتجمل قبل ساعات من انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل (صور)

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

الأكثر قراءة

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

أمطار ورياح مثيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الثلاثاء

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

محاضرات ثقافية وعلمية بثقافة القاهرة (صور)

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة

«سمكمكينو».. عرض مسرحى للطفل بثقافة سوهاج

«الناشرين المصريين» ييسر إجراءات الحصول على أرقام إيداع لناشري الإسكندرية والأقاليم