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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

طارق شوقى: انتهينا من جداول النقل وستعلن خلال أيام

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:49 م
طارق شوقي
طارق شوقي
محمد الشريف - إسلام نصير
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أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن الانتهاء من جدول الصف الأول والصف الثاني الثانوي من 27 فبراير إلى 9 مارس، ولن يكون لهم ترم ثان حتى يتم التفرغ للشهادات العامة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التربية والتعليم بلجنة التعليم بمجلس النواب برئاسة سامي هاشم، اليوم.

وقال الوزير: انتهينا من جداول النقل وستعلن خلال أيام، ومن يريد عدم دخول الامتحانات فهذا قراره، والمطلوب أن يقدم إقرارًا، وجميع الخيارات متاحة، لكن لا يمكن أن أفرض رأيًا واحدًا على 20 مليونًا.

وتابع شوقي: منصة "مدرستنا" وحصص مصر يشرف عليها محترفون، وتم تصوير أفلام وإضاءة وشغل محترفين ومكتبة "ذاكر" مهمة، وهناك القنوات التعليمة التليفزيونية والكتب الإلكترونية تفاعلية وفيها صوت وصورة.

وأكد أن التلاميذ من الصف الرابع الابتدائي حتى الثانوية لابد أن تكون لديهم وسيلة إلكترونية.

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