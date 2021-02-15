افتتاح وحدة خدمات المراجعة اللغوية للباحثين بآداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس عن افتتاح وحدة خدمات المراجعة اللغوية لجميع الباحثين (لغة إنجليزية)، وذلك في إطار تفعيل خدمة الاستشارات اللغوية لمختلف الباحثين بكليات ومعاهد الجامعة بمختلف التخصصات واللغات التى أطلقها قطاع شئون التعليم والطلاب تحت قيادة الدكتور محمد أيمن صالح Language Editing Services Unit (LESU).ومن المقرر أن تقوم الوحدة بالتدقيق اللغوي للبحوث العلمية والتدقيق والتحرير اللغوى على يد نخبة من الأساتذة المتخصصين في اللغة بكلية الآداب تحت إشراف الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، الدكتور شيرين مظلوم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة رنا الخولي مدير الوحدة.يأتى ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تقديم الدعم الكامل لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الدراسات العليا ومساعدتهم على إنجاز رسائلهم العلمية وأوراقهم البحثية بمنتهى الدقة والحرفية الكاملة.