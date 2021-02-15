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الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا يفتتح مركز الخدمات التموينية المطور بقرية الجبلاو

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:30 م
أشرف الداودي
أشرف الداودي
قنا: إسلام البكري
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افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مركز الخدمات التموينية المطور بقرية الجبلاو بمدينة قنا، وذلك في حضور المهندسة فاطمة ابراهيم السكرتير العام المساعد بالمحافظة، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا أن افتتاح مركز الخدمات التموينية بالجبلاو يعد حلقة في سلسلة الافتتاحات التي شهدتها المحافظة خلال الفترة الماضية، حيث تم افتتاح ثمانية مراكز تموينية بـعد الانتهاء من تطويرها ورفع كفاءتها بتكلفة مالية تتخطى 8 مليون جنيه، مشيرا إلى أن هناك خمسة مراكز أخرى سيتم افتتاحها مستقبلا وذلك تنفيذا لخطة الدولة الخاصة بالتحول الرقمي بما يساهم من حصول المواطنين علي الخدمات التموينية الخاصة بهم في سهولة ويسر.

فيما أشار وكيل وزارة التموين إلى أن المركز يخدم حوالي 17 ألف نسمة من أهالي القرية وأنه سيقدم حزمة من الخدمات الخاصة باستخراج ( بدل فاقد وتالف- إصدار فصل اجتماعي- إضافة الزوجة- وتحويل البطاقة من محافظة إلى أخرى- الخصم- الإلغاء- التظلمات) من خلال منظومة إلكترونية موحدة مضيفا ان المديرية تستهدف تطوير 20 مكتب تمويني خلال المرحلة القادمة في إطار تنفيذ خطة الوزارة التي يجري تنفيذها بمختلف محافظات الجمهورية.

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