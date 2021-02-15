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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أكاديمية البحث العلمي: الرئيس السيسي يدعم التعاون مع بيلاروسيا في نقل التكنولوجيا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:23 م
محمود صقر
محمود صقر
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قال الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا إن هناك دعمًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسى للتعاون مع جمهورية بيلاروسيا، وتنفيذ مشروعات مشتركة ذات مردود ملموس فى مجال البحث العلمى ونقل التكنولوجيا.

جاء ذلك خلال افتتاحه ورشة العمل التي نظمتها أكاديمية البحث العلمي، بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم ببيلاروسيا عبر تطبيق زووم، لبحث أوجه التعاون الجديدة بين الطرفين في مجال الطاقة الشمسية والحوسبة الفائقة.

شهد افتتاح الورشة الدكتور فلاديمير جوساكوف، رئيس الأكاديمية الوطنية للعلوم ببيلاروسيا، والدكتورة جينا الفقي المشرف علي قطاع العلاقات العلمية والثقافية بأكاديمية البحث العلمي.

وكشف صقر، خلال الورشة، عن تطلع الأكاديمية لمزيد من التعاون مع الجانب البيلاروسي في مجال البحث العلمي، خاصة في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة والعمل علي تمكين العلماء الشباب في العلوم والتكنولوجيا.

استعرض رئيس الأكاديمية تاريخ التعاون مع الجانب الروسي منذ 2004، مشيرًا إلى أنه تم من خلال هذا التعاون تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة فى مجال تصنيع المعدات الزراعية، قطع الغيار، البيوتكنولوجى، تنقية المياه باستخدام مرشحات النانو، مرشحات السيراميك، المركبات ذاتية القيادة للاستخدامات المدنية، المواد الذكية (الأسمدة والمنسوجات وغيرها)، المجسات والرقائق الحيوية بالإضافة الى تبادل الخبرات وتنظيم المؤتمرات وورش العمل.

أشار إلى ما قامت به الأكاديمية فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومنها المعمل المصري الصيني المشترك للطاقة المتجددة، ومحطات بحوث وتطوير لمراكزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه ببرج العرب وبلبيس، بالإضافة إلى إنشاء مركز الحوسبة السحابية وإطلاق التحالف القومي للثورة الصناعية الرابعة.

تم خلال ورشة العمل بحث مدي تقدم المشروعات المشتركة الجارية بين أكاديمية البحث العلمى المصرية وأكاديمية بيلاروسيا للعلوم، وإمكانية زيادة عدد المشروعات المشتركة وأن تمتد المشروعات لتشمل مجالات متعددة.

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