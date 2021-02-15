المعارضة التركية تنتقد تجاهل أردوغان لمقتل جنوده في العراق

طالب المتحدث الرسمي باسم حزب الشعب الجمهوري التركي، فايق أوزتراك، الأثنين، بإعلان حالة الحداد في البلاد، إثر مقتل 13 ضابطًا تركيًا في شمال العراق.وانتقد أوزتراك، موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه مقتل 13 ضابطًا تركيًا في شمال العراق، وقال «أمتنا في حداد عميق، لكننا شاهدنا اليوم أردوغان يردد النكات والهتافات والشعارات في مؤتمر حزبه، شعرنا حقًا بالألم، فبينما تبكي الأمة بالدم صادفنا هذه المشاهد المحزنة».وأضاف أوزتراك أن «حزب الشعب الجمهوري، يضع دائمًا الرهائن المختطفين على جدول أعمال البرلمان التركي، وقدم العديد من الاقتراحات، في محاولة لمعرفة ما تفعله الحكومة، وننتظر إخبار الشعب بهذا في أقرب وقت ممكن».وكانت وسائل إعلام تركية انتقدت رئيس الجمهورية التركي، رجب طيب أردوغان، بعدما رصدته عدسات الكاميرا يضحك في مؤتمر حزبه اليوم الاثنين، رغم مقتل 13 ضابطًا تركيًا في شمال العراق، وتبرز الصورة المتداولة لأردوغان في الصحف التركية السعادة على وجهه، أثناء حديثه عن قتلى الجيش التركي.يُذكر أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، زعم عثور عناصر القوات المسلحة على جثث 13 تركيًا، وأضاف في بيان صادر مساء الأحد أن تركيا شنّت عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في كارا بتاريخ 10 فبراير الجاري لتأمين حدودها والعثور على مواطنين مخطوفين، فيما يتهم مركز الدفاع الشعبي الحكومة التركية بتدبير الحادث والتضحية بمواطنيها لتحقيق أغراض سياسية ضد الأكراد في تركيا وخارجها.