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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مستشار جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عضواً بهيئة تحرير "التوكسوكون" العالمية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:20 م
الدكتور محمد إسماعيل
الدكتور محمد إسماعيل حامد
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اختارت مجلة "التوكسيكون" العالمية الدكتور محمد إسماعيل حامد، مستشار رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعمل كمحكم ومراجع بها ليصبح بذلك هو الوحيد من مصر والمنطقة الشرق الأوسط ضمن هيئة تحرير المجلة.
يذكر أن نخبة من قيادات الجامعة يقومون بالعديد من الأنشطة الدولية وذلك فى إطار الدعم الخاص الذى يوليه خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للكفاءات من أجل التمثيل المشرف لمصر فى المؤسسات والكيانات الدولية المعنية بمجالات التعليم والبحث العلمى .
يذكر أن الدكتور محمد اسماعيل حامد اختير من قبل خبيراً فى العديد من المؤسسات الدولية الكبرى منها :عضو فريق الخبراء لإعداد معاهدة تحريم الأسلحة البيولوجية والسمية بالولايات المتحدة الأمريكية وعضو إتحاد العلماء الأمريكين لتوجيه نداء لإعداد معايير فعالة لتأكيد التحريم العالمي لإستخدام الأسلحة الكيميائية بالولايات المتحدة الأمريكية وعضو اللجنة الدولية لإعداد المؤتمر الأول عن التسم بالسموم الطبيعية وعلاجها بباريس ، وعضو فريق خبراء منظمة الصحة العالمية عن التسمم بالسموم الطبيعية وعلاجها بباريس
كما حصل من قبل على العديد من الجوائز العلمية المهمة ومن بينها جائزة جـامعة الإسكندرية للتميز العلمي وجـائزة جامعة الملك سعود للأداء المتميز ، كما اختير فى قـائمة المعمد الأمريكي للسير الذاتية ضمن أكثر الرجال والسيدات إثارة للإعجاب في العالم : قائمة ماركيز "من هو" في العالم (الطبعة الرابعة عشر) وقائمة ماركيز "من هو" في العالم (الطبعة الخامسة عشر) وقائمة ماركيز "من هو" في الطب والرعاية الصحية (الطبعة الرابعة عشر) وقائمة ماركيز "من هو" في العلوم والتكنولوجيا (الطبعةالرابعة عشر) وحاصل على المدالية الذهبية لنقابة صيادلة مصر وجائزة المؤتمر الدولى لطب السفر وشهادات تقديرية متعددة من جامعات القاهرة الإسكندرية ، عين شمس ، الأزهر ، طنطا ، بني سويف ، الملك سعود ، بالإضافة الى هيئات مختلفة مصرية ودولية.

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