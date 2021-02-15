مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

شهدت الساعات الماضية داخل القلعة البيضاء، تبادل الاتهامات بين اللجنة المؤقتة لإدارة نادى الزمالك، واللجنة التنفيذية ولجنة الكرة بالنادي حول عقد مصطفي محمد، مهاجم الزمالك المعار إلى جالطة سراي التركي، لمدة موسم ونصف الموسم بداية من يناير الماضى .





وعلم "الكابتن" حدوث تبادل اتهامات لعدم وجود بند في عقد مصطفي محمد مع الفريق التركي، ينص علي حصول الزمالك علي مبلغ مليون دولار في حالة إحراز اللاعب عددا من الأهداف في أولى مبارياته مع جالطة سراي التركي، وجاء ذالك بعد تألق اللاعب وإحرازه هدفا في كل مباراة.