ضبط 200 طن ملح مجهول المصدر داخل مصنع بالإسماعيلية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسماعيلية، بالتعاون مع مباحث التموين، اليوم الإثنين، حملة تموينية مكبرة، لمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع الغذائية ومنع الاحتكار ومتابعة الأسعار.وتمكنت الحملة التموينية من ضبط أحد المصانع الغذائية بالمنطقة الصناعية بالمدينة الجديدة وبحوزته كمية من ملح الطعام مجهول المصدر، يزن حوالي 200 طن وذلك بعد تصنيعهم، كما تم ضبط أحد مصانع المنظفات وبحوزته 70 كيلو جرام من المواد الخام مجهولة المصدر.تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر عن وقائع الضبط المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.