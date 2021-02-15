روسيا تستأنف الرحلات الجوية لإيطاليا مارس المقبل

أعلنت شركة (بوبيدا) الروسية للطيران، اليوم الاثنين، استئناف رحلاتها إلى مدينة بيرجامو الإيطالية مارس المقبل.وأوضحت الشركة - حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية أنها ستستأنف رحلاتها الجوية من موسكو إلى بيرجامو اعتبارا من 26 مارس المقبل في أيام الجمعة.يذكر أنه تم تعليق رحلات الطيران المنتظمة بين روسيا وإيطاليا بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، فيما سمحت إيطاليا في الوقت الراهن للمقيمين الإيطاليين والروس الذين يحملون تصاريح إقامة في الاتحاد الأوروبي والأطباء والطلبة والموظفين الدبلوماسيين أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدة طبية بدخول البلاد.