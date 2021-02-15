شبهة جنائية وراء مقتل زوجين بالإسماعيلية

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة فايد، حول العثور على جثتين لزوجين داخل منزلهما في قرية سرابيوم بالإسماعيلية، عن وجود شبهة جنائية.وتعود أحداث الواقعة، عندما تلقى اللواء ياسر نشأت مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من اللواء رشاد الغمراوى مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ للرائد محمد الفرماوى رئيس مباحث فايد، مفاده العثور على جثة رجل وزوجته داخل منزلهما بقرية سرابيوم دائرة المركز.وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وعثروا على جثتين وجثة الزوج تثبت أنه مصاب بطعنات بالبطن وجرح بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم والزوجة مصابة بطعنات بالبطن وجرح بالرأس.وحرر محضر بالواقعة، وأصدرت النيابة قرارها، بنقل جثمانهما لمستشفى القصاصين لتشريح الجثتين، لمعرفة سبب الوفاة.