رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 15 فبراير 2021 الموافق 03 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

لست «انطباعيًا».. أمل دنقل يكشف سبب عدم تحول أشعاره لأغنيات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 05:58 م
أمل دنقل
أمل دنقل
آلاء حسن
طباعة
قضى الشاعر الراحل أمل دنقل ما يقرب من 4 سنوات على فراش مرضه الأخير في "الغرفة رقم 8" بالمعهد القومي للأورام، يحارب مرض السرطان اللعين، إلا أنه لم يوقفه عن الشعر، وهذا ما أكده الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي قائلًا: "إنه صراع بين متكافئين.. الموت والشعر"، إلى أن رحل عن دنيانا في 21 مايو لعام 1983، لتنتهي معاناته مع كل شيء.

في آخر حوار للشاعر الراحل أمل دنقل (1940-1983) بمجلة "إبداع" بعددها رقم 10 والصادر بتاريخ 1 أكتوبر 1983، أجراه وهو على فراش مرضه، تحدث فيه عن شعره وقصائده الأخيرة، وحجب جائزة الدولة التشجيعية عنه، وتطرق في حديثه إلى أزمة الثقافة، وتهمة الغموض التي لازمته أو معركته مع الشعر الحديث، فضلًا عن أزمة النقد والإبداع في العالم العربي.

أوضح دنقل، خلال الحوار، أنه مع التزام الشاعر ولكنه ضد إلزامه، وفسر ذلك قائلًا: أنا ضد أن يكون الشاعر منتميًا إلى حزب أو جماعة سياسية، لأن الشاعر ليس بوقًا لأحد، هناك تناقض، إذا كانت السياسة فن الممكن، فالشعر هو فن المستحيل، السياسي لن يطالب أبدًا بما يمكن تحقيقه، أما الشاعر فهو يطالب بما يبدو وكأنه مستحيل التحقيق، ومن هنا فإن الشعراء الذين ينتمون إلى حزب أو تنظيم، هم دائمًا أضعف الشعراء، فالشاعر يجب أن يملك حرية مطلقة وكاملة، والتزام الشاعر إنما ينبع من ضميره وفكره هو.

وردًا على سؤال "الملاحظ أن بشعرك كمًا كبيرًا جدًا من الموسيقى.. فلماذا لم يغن أو يحلن منه شيء حتى الآن؟"، قال: لأنها ليست موسيقى غنائية في حقيقة الأمر، وإنما هي تقوم على استغلال الإيقاعات في اللغة نفسها، فشعري ليس غنائيًا، بمعنى أن كمية الأفكار والفكر فيه أكثر من أن تكون للغناء.. فالغناء عادة معنى بسيط مباشر يغنى.

"الحب الذي مات" يتكرر في كلمات وصور مختلفة، ولكن القصيدة الحديثة مركبة، وذات بناء مركب، وأخذ جزء منها قد يخل بالباقي.. هكذا أوضح دنقل، مستطردًا: صحيح أن هناك مقاطع يمكن أن تغنى، ولكنني لا أعتقد أن هذا في شعري، لأنني لست شاعرًا انطباعيًا- أي لست شاعرًا تنعكس عليه الطبيعة والأشياء- بل العكس، فأنا أعكس ذات الشاعر على الأشياء، وأحاول أن أغير الأشياء، وليست الأشياء هي التي تغيرني.

موضوعات متعلقة

السيسي يوجه بمنح الحرية لأولياء الأمور بين حضور أبنائهم للمدارس أو التعليم عن بعد

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

وزير التعليم العالي: لا أبحاث ولا امتحانات أونلاين إلا لهذه الكليات

الصور

image description

خطة لتنظيم سير السرفيس فى دمياط

image description

«مصرية آمنة» مبادرة لتمكين المرأة فى الصعيد

image description

انطلاق منظومة التأمين الصحي بالإسماعيلية خلال ساعات (صور)

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد القطاعات الخدمية بمركز الغنايم

image description

نائب محافظ أسيوط يتابع العمل بمشاريع حياة كريمة في مراكز الشمال

الأكثر قراءة

مصطفى محمد يثير أزمة جديدة في الزمالك (خاص)

أنباء عن تأجيل امتحانات الإعدادية و«أولى وتانية» ثانوي حتى نهاية العام

ابنته اعترفت عليه.. التحقيق مع المتهم بقتل زوجته فى الحوامدية

بثت محاولة انتحارها عبر «فيس بوك».. إخلاء سبيل جنات فتاة «تيك توك»

إنفوجراف

image description

سوريا تتهم إسرائيل: قصف صاروخي على محيط دمشق

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

نجم الساعة

ننشر صورة زوجة قتلها زوجها في عيد الحب بالحوامدية

منوعات

اكتشاف «مخلوقات غريبة» تحت جرف جليدي بالقطب الجنوبي

ماليزيا: القبض على 1111 شخصًا انتهكوا قواعد الإغلاق لمواجهة كورونا

رابط تحميل نماذج الامتحان الموحد للصف الرابع الابتدائي 2021 الترم التاني

موجة من الطقس شديد البرودة تضرب اليونان

أيام زمان

«علامات إنسانية».. حكايات الحب والعطاء في حياة هيكل

كيف تخلص رشدى أباظة من حبه لفاتن حمامة؟

كواليس علاقة شارلى شابلن بالموسيقار محمد عبدالوهاب

«عامل البوفيه أساء لى».. حكاية على حميدة قبل الشهرة

مقالات الرأي
ماجد حبته
براءة ترامب.. وديمقراطية القطيع
مؤمن المحمدي
الإسماعيلي
د. منى حلمى
الوصاية وخنق الحرية تحت اسم الفتاوى الدينية
عمرو خالد
كيف تداوى جرحًا عاطفيًا أو خيانة صديق؟
المزيد

الثقافة

لست «انطباعيًا».. أمل دنقل يكشف سبب عدم تحول أشعاره لأغنيات

«قبول الآخر في مواجهة الفكر المتطرف» بثقافة الجيزة

«القومي للترجمة» يطلق الدورة الجديدة من جوائز رفاعة الطهطاوي

12 مارس.. «ماريان لي ترون» تحاضر في ورشة الصوت المجسد