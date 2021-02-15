لست «انطباعيًا».. أمل دنقل يكشف سبب عدم تحول أشعاره لأغنيات

قضى الشاعر الراحل أمل دنقل ما يقرب من 4 سنوات على فراش مرضه الأخير في "الغرفة رقم 8" بالمعهد القومي للأورام، يحارب مرض السرطان اللعين، إلا أنه لم يوقفه عن الشعر، وهذا ما أكده الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي قائلًا: "إنه صراع بين متكافئين.. الموت والشعر"، إلى أن رحل عن دنيانا في 21 مايو لعام 1983، لتنتهي معاناته مع كل شيء.في آخر حوار للشاعر الراحل أمل دنقل (1940-1983) بمجلة "إبداع" بعددها رقم 10 والصادر بتاريخ 1 أكتوبر 1983، أجراه وهو على فراش مرضه، تحدث فيه عن شعره وقصائده الأخيرة، وحجب جائزة الدولة التشجيعية عنه، وتطرق في حديثه إلى أزمة الثقافة، وتهمة الغموض التي لازمته أو معركته مع الشعر الحديث، فضلًا عن أزمة النقد والإبداع في العالم العربي.أوضح دنقل، خلال الحوار، أنه مع التزام الشاعر ولكنه ضد إلزامه، وفسر ذلك قائلًا: أنا ضد أن يكون الشاعر منتميًا إلى حزب أو جماعة سياسية، لأن الشاعر ليس بوقًا لأحد، هناك تناقض، إذا كانت السياسة فن الممكن، فالشعر هو فن المستحيل، السياسي لن يطالب أبدًا بما يمكن تحقيقه، أما الشاعر فهو يطالب بما يبدو وكأنه مستحيل التحقيق، ومن هنا فإن الشعراء الذين ينتمون إلى حزب أو تنظيم، هم دائمًا أضعف الشعراء، فالشاعر يجب أن يملك حرية مطلقة وكاملة، والتزام الشاعر إنما ينبع من ضميره وفكره هو.وردًا على سؤال "الملاحظ أن بشعرك كمًا كبيرًا جدًا من الموسيقى.. فلماذا لم يغن أو يحلن منه شيء حتى الآن؟"، قال: لأنها ليست موسيقى غنائية في حقيقة الأمر، وإنما هي تقوم على استغلال الإيقاعات في اللغة نفسها، فشعري ليس غنائيًا، بمعنى أن كمية الأفكار والفكر فيه أكثر من أن تكون للغناء.. فالغناء عادة معنى بسيط مباشر يغنى."الحب الذي مات" يتكرر في كلمات وصور مختلفة، ولكن القصيدة الحديثة مركبة، وذات بناء مركب، وأخذ جزء منها قد يخل بالباقي.. هكذا أوضح دنقل، مستطردًا: صحيح أن هناك مقاطع يمكن أن تغنى، ولكنني لا أعتقد أن هذا في شعري، لأنني لست شاعرًا انطباعيًا- أي لست شاعرًا تنعكس عليه الطبيعة والأشياء- بل العكس، فأنا أعكس ذات الشاعر على الأشياء، وأحاول أن أغير الأشياء، وليست الأشياء هي التي تغيرني.