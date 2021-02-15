المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ

أعلنت محافظة جنوب سيناء عن تنفيذ عدة إجراءات استعدادًا لموجة من الطقس السيئ أهمها غلق مناطق الزيارة في المحمية الخاصة بمدينة سانت كاترين مثل جبل موسى ووادي جبال ووادي الأربعين ووادي اطلاح والطلعة، بدءًا من الساعة الخامسة غدًا الثلاثاء وحتى بعد غد الخميس، وذلك في إطار اتخاذ التدابير والإجراءات التي من شأنها الحفاظ على الممتلكات والثروات الطبيعية للبلاد.كما رفعت المحافظة درجات الاستعداد القصوى، وتفعيل مركز العمليات الرئيسي ومراكز العمليات بالمدن طوال الـ24 ساعة وعلى مدار اليوم لتلقي أي بلاغات وسرعة التدخل، بالإضافة إلى تمركز سيارات الشفط في مختلف الميادين.وفي قنا، وجه المحافظ أشرف الداودي رؤساء الوحدات المحلية بتجهيز معدات التدخل السريع للتعامل مع أي طوارئ محتملة، كما وجه جميع الجهات المختصة بالاستعداد لمواجهة أي أزمات، فضلًا عن مراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات البديلة.وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات المعنية بالمرور على جميع مخرات السيول؛ للتأكد من جاهزية جميع المركبات والمعدات الخاصة بمواجهة الأمطار ومعدات التدخل السريع، ومراجعة المهمات والأدوات الخاصة بالإغاثة، ومراجعة البالوعات والمصارف وأعمدة الإنارة في الشوارع واتخاذ كل الإجراءات الوقائية.وأكد أن غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام المحافظة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء لمتابعة ومواجهة أي آثار سلبية تنتج عن سوء الأحوال الجوية.وفي القليوبية، وجه المحافظ عبدالحميد الهجان بتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها، ورفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع مدن ومراكز المحافظة.ووجه رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كل التدابير اللازمة لمواجهة الأمطار والتعامل الفوري معها، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع القطاعات، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها.وفي الوادي الجديد، وجه المحافظ محمد الزملّوط بضرورة تفعيل غرفة العمليات الريسية والفرعية، والعمل على مدار الساعة لرصد ومتابعة حالة الطقس المتوقعة.من جهتها.. كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها بمحيط الميادين والطرق السريعة لتوجيه النصح لرواد الطرق وتوعيتهم بأسلوب القيادة المثلى في ظل الطقس السيئ المتوقع غدًا الثلاثاء.وفي كفرالشيخ، قال المحافظ جمال نورالدين إنه تم رفع درجة الاستعداد بمدن وقرى المحافظة، لمواجهة أي حالات طارئة وتجهيز معدات الشفط وسيارات كسح مياه الأمطار، ورفع درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف والدفاع المدني والإنقاذ والكهرباء والطرق وجميع قطاعات المحافظة المختلفة.وقرر المحافظ غلق ميناء الصيد بالبرلس، وبوغاز رشيد على البحر المتوسط، وعدم السماح بخروج مراكب الصيد؛ للحفاظ عليها وعلى حياة الصيادين من الغرق، حيث تؤدي الأمطار الغزيرة والأحوال الجوية السيئة إلى ارتفاع الأمواج وتوقف رحلات الصيد.وكلف أجهزة المحافظة بمتابعة إزالة آثار مياه الأمطار وشفط المياه من الشوارع بالمدن والقرى التابعة لهم أولًا بأول، وكذلك شفط مياه الأمطار من المدارس والمعاهد الأزهرية بالقرى للحفاظ عليها من الغرق.وفي دمياط، وجهت المحافظ الدكتورة منال عوض رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدفع بالمعدات اللازمة لشفط تجمعات مياه الأمطار بجميع المناطق، والدفع أيضًا بالأطقم الفنية ومجموعات العمل المدربة للتعامل الفوري مع الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة، لتحقيق السيولة المرورية بكل الشوارع، وكذلك اتخاذ كل إجراءات الحيطة والحذر حفاظًا على سلامة المواطنين.وأشارت إلى متابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة، مؤكدة أنه يتم العمل وفقًا لخطة واستراتيجية محددة لمجابهة أي تداعيات محتملة.